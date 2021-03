Gratis webinar IG Trading Day: Waar liggen de kansen? Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Overig Categorie: Beurs vandaag

Een jaar geleden veroorzaakte de coronapandemie bloedrode cijfers op de beurs. Nu, een jaar later, tijdens de eerste editie van de IG Trading Day, gaan we terugblikken op deze tijd en mogelijkheden voor de toekomst bespreken. Welke lessen kunnen we trekken uit het traden in deze roerige periode? Wat ligt er nog in het verschiet? En wat zijn interessante aandelen om in de gaten te houden? Ook zullen we gedurende dit event live handelen op het IG platform. Hiertoe schakelen we over naar zowel Beursplein 5, waar ervaren traders zitten, als Wall Street. Klinkende namen Dit alles doen we met een team van experts. Onder leiding van Pieter Kort, hoofdredacteur IEX Media, worden er gesprekken gevoerd met grote namen uit de beleggingswereld. Denk aan de iconische effectenhandelaar - bijnaam: “Einstein van Wall Street” - Peter Tuchman, oprichter van Fintessa Vermogensbeheer Martine Hafkamp, IG analist Salah-Eddine Bouhmidi Marketwatcher Arend Jan Kamp, aandelenanalist Niels Koerts van IEX en technisch analist Edward Loef. Het belooft een rijk gevulde en leerzame avond te worden voor zowel de startende- als de ervaren trader. Wanneer? Dit online evenement vindt plaats op donderdag 25 maart, van 19:30 tot 22:00 uur. Deelname is gratis. Programma Dit kunt u verwachten: De werking van turbo’s

Het herkennen van handelspatronen

Interessante aandelen

Handelen in een crisis

Mogelijkheden in 2021

Paneldiscussie over actuele onderwerpen

Vragen van kijkers Aanmelden Interesse? U kunt zich hier aanmelden en ook meer informatie vinden over dit webinar.

