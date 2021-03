BeursVandaag: Momentum ebt weg?

Dollar staat hoger en verder koerst grofweg alles lager, zowel aandelen en rentes. Commodities stijgen wel.

Tja, welke kant wil de markt nou uit? De opgaande trends in aandelen, rentes en commodities zijn intact, maar de vaart is er wel een beetje uit. Amerikaanse midkap index Russell 2000 (-3,6%) nadert met -7,4% al weer een heuse dipstand en vorig maand veerde die index, net als de Nasdaq 100, precies op van -10%.

Grote tegenvaller is dat de EU Covid-19 maar niet onder controle krijgt. Hier de Amerikaanse tienjaarsrente, waar toch in korte tijd veel basispuntjes af zijn. Fed-voorzitter Jerome Powell en minfin Janet Yellen speechten gisteravond, maar hadden geen nieuws.



Wie dat wel had, was Intel. de nieuwe CEO heeft een herstelplan, dat de chipper haar oude luister moet teruggeven. De koers deed +6,6%. TSMC (-3,0%) en Samsung (-1,0%) zouden er nu lager op staan en maar zien of en wat voor impact er vandaag bij onze chippers is.

Intel will greatly expand its advanced chip manufacturing capacity as CEO Pat Gelsinger announced plans to spend as much as $20 billion to build two factories in Arizona and to open up its factories to outside customers https://t.co/o33NSnH8Z3 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 24, 2021

Verder moeten we het er morgenavond maar even over hebben hoe de markt er bij staat. Samen met collega Niels Koerts ga ik het morgenavond echter vooral over aandelen hebben. Komt allen kijken:

De opening is weer lager, AEX heeft 689,24 als top staan en dat lijkt nu even niet aan de orde. Belangrijkste data vandaag zijn de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices uit VS en Duitsland over maart. Japan is al door met een matige 52,0 (manufacturing) en 46,5 (services).

Er is op de cijfers van Avantium na nog geen Nederlands bedrijfsnieuws en er is geen enkele advies.

Zo dan, rood:



Marktbreed liggen vooral China en Japan slecht en blijkbaar wordt de oliedip gekocht. De dollar trekt nog wat aan. Dan waren er ook nog twee Amerikaanse bedrijven met cijfers:

Adobe -0,1%

GameStop -15,3%



De rentes neigen toch ook weer lager.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:00 Verkoop bedrijfswagens toont voorzichtig herstel

07:30 'Aantal faillissementen loopt dit jaar waarschijnlijk flink op'

07:14 Oliebedrijven en luchtvaartsector zetten Nikkei flink lager

23 mrt Chipbedrijf Intel steekt miljarden in uitbreiding productie

23 mrt Beurslieveling GameStop verkoopt meer spellen in kerstperiode

23 mrt 'Beleggingsplatform Robinhood doet aanvraag voor beursgang'

23 mrt Luchtvaartfondsen opnieuw stevig onderuit op Wall Street

23 mrt Air France-KLM en andere luchtvaartaandelen weer lager op beurs

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:00 Avantium Q4-cijfers

08:00 VK inflatie CPI feb +0,8% YoY

09:30 Duitsland manufacturing PMI mrt 60,9

09:30 Duitsland services PMI mrt 46,3

10:00 EU manufacturing PMI mrt 57,9

10:00 EU services PMI mrt 46,0

10:30 Sligro AvA

13:30 VS orders duurzame goederen feb +0,5% MoM

13:45 VS manufacturing PMI mrt 59,3

13:45 VS services PMI mrt 60,0

15:00 VS speech Fed-voorzitter Jerome Powell

15:30 Olievoorraden

En dan nog even dit

De terugblik:

Concerns about the cost of infrastructure spending and potential tax hikes to pay for the massive pandemic relief bill spooked investors, sending Wall Street lower. More here: https://t.co/ovT4s6Q0xt pic.twitter.com/1Htb6b3Atm — Reuters Business (@ReutersBiz) March 24, 2021

Nieuwe aandelen, vandaar -15,3%? Want GameStop opende 7% hoger op cijfers:

GameStop said it may sell new shares as the video game retailer that led the Reddit rally of ‘meme stocks’ looks to take advantage of a more-than-800% surge in its stock price since January https://t.co/C7PuaoV4ny — Reuters Business (@ReutersBiz) March 24, 2021

Prosus aandeelhouders, opgelet. Tencent doet -1,4%. Pony Ma, ik weet niet of het familie ván is. Hij heeft in ieder geval bewezen meer dan one trick in huis te hebben:

Pony Ma, the founder of Tencent Holdings, China’s biggest social media and video games company, met with China’s antitrust watchdog officials this month to discuss compliance at the group, two people with direct knowledge said https://t.co/XpASLOhmyw — Reuters Business (@ReutersBiz) March 24, 2021

Nog geen datum of beoogde waarde:

Robinhood Markets, the online brokerage at the center of the historic retail trading frenzy that gripped Wall Street this year, has confidentially submitted plans to regulators for a U.S. IPO, the company disclosed https://t.co/KbxoNvZDja — Reuters Business (@ReutersBiz) March 24, 2021

De volgende...

Shares in AB Volvo tumbled after the Swedish truckmaker was forced to cut production at its factories in Belgium and Brazil due to the global shortage of semiconductors https://t.co/l5iuGA4lmL pic.twitter.com/xzbWwkffk0 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 24, 2021

Zo, Bloomberg durft:

The end of Tesla’s dominance may be closer than it appears https://t.co/mfqFAhd0Po — Bloomberg Markets (@markets) March 24, 2021

De ECB is al een beetje begonnen?

#ECB ramps up balance sheet expansion. Total assets rose by €24.7bn, most since January, as Lagarde keeps printing press rumbling to quell a rise in long-term bond yields. ECB balance sheet hit fresh ATH at €7,162.2bn, equal to 71.8% of #Eurozone GDP vs #Fed's 36%, BoJ's 130%. pic.twitter.com/VqeucBHcRQ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 23, 2021

Inderdaad!

The S&P 500 is up 642% since March 9, 2009.



Easy money?



Not exactly. There were 28 corrections during that time >5%. Of these, 10 were larger than 10%, 3 exceeded 20%, and 1 was more than 30%.



They all seemed like the end of the world at the time.https://t.co/YK4ipH5k1S pic.twitter.com/ngQr2V6GDo — Charlie Bilello (@charliebilello) March 22, 2021

Veel plezier en succes vandaag.