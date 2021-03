Slotcall: Bijzondere beweging KPN

Het is een grauwe dag op het Damrak. KPN (-1,2%) dook na het samenwerkingsnieuws met ABP vanochtend kortstondig ruim 10% naar beneden, om kort daarna weer bijna volledig te herstellen.

#KPN -10,6% (op dit nieuws)?! Ja, #KPN -10,6% pic.twitter.com/3MgMJN1qmt

— Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 23, 2021

Coronapessimisme drukt niet alleen de AEX (-0,4%). Bij onze oosterburen is inmiddels bekend gemaakt dat de lockdown in ieder geval nog tot 18 april van kracht is. Niet best voor de grootste economie van de eurozone. Op de Europese beurzen drukte zich dit nieuws uit in een verdere daling van luchtvaartaandelen.

Toch is het vooral Royal Dutch Shell (-3,4%) die de hoofdindex drukt. Het olieconcern heeft een weging van 11% en zet de AEX zelfstandig zo'n 0,4% lager. Zonder Koninklijke Olie waren we in Amsterdam dus gesloten rondom de slotstand van gisteren.

KPN

Pensioenfonds ABP en KPN (-1,2%) slaan de handen ineen om de uitrol van glasvezel te versnellen. Nieuws dat de mark niet beviel. De koers maakte een vrije val van bijna 11%. Niet veel later krabbelde de prijs van een KPN-aandeel wel weer terug, maar niet genoeg om te voorkomen dat de telecommer in de min eindigde.

Het lijkt erop dat beleggers een eventuele overname van KPN nu een stuk minder waarschijnlijk achten. Zet je een bullishe bril op je neus, dan zie je dat deze samenwerking de financiële risico’s van KPN verkleint en daarmee de dividenden voor de toekomst wat zekerder maakt.

Als je optimistisch genoeg bent zijn er meer voordelen te zien. Die lees je in de analyse hieronder:

ASML

Chipmachinefabrikant ASML (-1,2%) gaat de laatste tijd als een trein. Door het grote chiptekort blijft de kassa in Veldhoven maar rinkelen. Volgens de Chinese chipfabrikant SMIC houdt dat tekort nog minimaal een jaar aan.

De verwachte omzet voor boekjaar 2021 bedraagt dan ook €17 miljard, waarvan €4,9 miljard de verwachte nettowinst is. Het aandeel is momenteel fully priced en de prijs zweeft nu in de buurt van een all-time high.

Wat aandelenanalist Paul Weeteling nu van ASML vindt leest u in deze analyse:

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan voor de tweede dag op rij hard omlaag.

Nederland: -3 basispunten (-0,28%)

Duitsland: -3 basispunten (-0,34%)

Italië: -4 basispunten (+0,61%)

Verenigd Koninkrijk: -5 basispunten (+0,77%)

Verenigde Staten: -3 basispunten (+1,65%)

Brede markt

De AEX zakt 0,4% en daarmee doen we het vergelijkbaar met veel andere Europese indices. Enkel de Zwitserse, Spaanse en Duitse beurs eindigden met een lichte plus.

Wall Street koerst zo'n 0,3% in het rood.



De euro zakt 0,6% en noteert 1,187 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,7%) blijft vandaag weer aanmerkelijk beter liggen dan zilver (-2,1%).

Olie: WTI (-4,0%) en Brent (-3,6%) gaan flink naar beneden.

Bitcoin (+1,5%) trok vandaag weer een beetje aan.

Het Damrak:

De olieprijzen trokken weer iets verder zuidwaards, waardoor Shell vandaag 3,4% verloor.

vandaag 3,4% verloor. Ook Unibail Rodamco (-2,8%) had met rode cijfers te maken. De gehele sector ligt vandaag slecht.

(-2,8%) had met rode cijfers te maken. De gehele sector ligt vandaag slecht. Besi (-2,8%) dook zelfs voor het eerst sinds zijn entree in de AEX zit in de min.

(-2,8%) dook zelfs voor het eerst sinds zijn entree in de AEX zit in de min. Zonder duidelijke aanleiding ging ook ArcelorMittal (-3,4%) naar beneden. Goldman Sachs en Kepler Cheuvreux verhoogden vanochtend nog het koersdoel van de staalgigant.

(-3,4%) naar beneden. Goldman Sachs en Kepler Cheuvreux verhoogden vanochtend nog het koersdoel van de staalgigant. Verder hadden ook ASMI (-3,3%) en Aegon (-2,3%) geen topdag op de beurs.

(-3,3%) en (-2,3%) geen topdag op de beurs. DSM (+1,8%) kondigde vandaag aan in het Nederlandse kweekvleesbedrijf Meatable te investeren en eindigde de dag in de plus.

(+1,8%) kondigde vandaag aan in het Nederlandse kweekvleesbedrijf Meatable te investeren en eindigde de dag in de plus. Wolters Kluwer (+1,4%) had als een van de weinigen een prima dag.

(+1,4%) had als een van de weinigen een prima dag. Binnen de AMX verloren AMG (-4,4%) en Alfen (-4,0%) het meest.

(-4,4%) en (-4,0%) het meest. Met een bescheiden 1,4% in de plus is JDE Peet's een van de grootste winnaars binnen de AMX.

een van de grootste winnaars binnen de AMX. Brussel geeft goedkeuring voor de overname van GrandVision (+1,5%) door EssilorLuxottica. Nu is het afwachten of de Frans/Italiaanse brillenketen de hoofdprijs wil betalen. HAL (+0,1%) lift mee op het nieuws.

(+1,5%) door EssilorLuxottica. Nu is het afwachten of de Frans/Italiaanse brillenketen de hoofdprijs wil betalen. HAL (+0,1%) lift mee op het nieuws. Binnen de AScX-league gaat Brunel (+2,8%) aan kop. ING verhoogt het koersdoel met bijna 50% naar €14,25.

(+2,8%) aan kop. ING verhoogt het koersdoel met bijna 50% naar €14,25. ForFarmers (-1,7%) en Sif (-2,5%) zijn de verliezers van de AScX.

Adviezen

Air France-KLM: handhaven op verkopen en €0,10 - Citigroup

ArcelorMittal: naar €30 van €27 en kopen - Goldman Sachs

ArcelorMittal: naar €30 van €16 en kopen - Kepler Cheuvreux

Brunel: naar €14,25 van €8,50 en kopen - ING

ING: naar €12 van €10,50 en kopen - Morgan Stanley

Philips: naar €55 van €54 en kopen - Barclays

