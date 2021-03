Ja, we gaan vanzelf meer rendement halen!

Tralala, we gaan meer rendement halen en daar hoeven we helemaal niks voor te doen, want dat doet de industrie voor ons. Als marktleider BlackRock (met iShares) gaat, dan volgt de rest vanzelf.

BlackRock cuts fees on $7.6bn style #ETFs to near zero. Competition has prompted big fund issuers to reduce costs. https://t.co/qYiUXjTJSK pic.twitter.com/mBm27c3DwN — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 23, 2021

Ik hoef het hier op IEX niet uit te leggen - u voelt het nu weer aan den lijve bij uw belastingaangifte - maar er zijn veel te veel mensen die niet begrijpen hoe duur iedere basispunt op lange termijn uitpakt. Een tax van zeg nu 1,2% lijkt heel laag in vergelijking met loonbelasting, maar is wel cumulatief.

Ik ben zeker niet tegen vermogensbelasting - zonder taxes geen samenleving - maar wel tegen allerlei beleggingskosten die alleen maar zijn bedoeld om de schatkist te spekken. Want juist de industrie heeft met haar race to the bottom beleggen écht voor iedereen gemaakt. Help dat nou niet met taxes weer om zeep.

Hier (samengestelde interest) sommen hoe dit werkt. Kosten maken of breken belegging. Dit is aandelenporto vr 40 jaar mt 7% streefrendement (= bruto langjarig gem aandelen) met respectievelijk 0, 1,5% en 3% kosten (en met 2% inflatie en 5% tax, zoals n politieke partij wil) https://t.co/fDTTX3W9OJ pic.twitter.com/9DkT35xLnr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 23, 2021

Het gaat maar om een paar ETF's van BlackRock, maar kijk eens naar die drastische dalingen (en dan volgt de rest vanzelf?) Bloomberg:

BlackRock’s revamped $7.6 billion lineup of style ETFs will feature new benchmarks, different tickers and rock-bottom fees. The world’s biggest exchange-traded fund issuer is cutting the expense ratios on nine iShares Morningstar U.S. Equity Style Box ETFs to a range of 0.03% to 0.06%.

That’s down from previous charges that varied between 0.25% and 0.30%. Those products -- which focus on specific approaches such as company size and growth or value investing -- are now tracking the Morningstar Broad Style Indexes that were launched in January.