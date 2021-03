BeursVandaag: De tiende dag

Ietsje omhoog en ietsje omlaag, de AEX doet het al negen dagen met een nul voor de komma. Dit kan maar zo de tiende worden.

Het ziet er voorbeurs wat miezerig uit, na weer een fraaie (technologie)rally op Wall Street. Die tech levert nu wel wat meer in dan de brede markt. In Hong Kong is Baidu naar de beurs (vlak), in China heeft Volvo moeder Geely jaarcijfers (-5%) en Tencent (-0,7%) start met Warner Brothers een platenmaatschappij.

Er is verder weinig inspiratie op de beurzen en het het is ook een wedstrijd op snelheden aan het worden. Duitsland gaat zelfs een paar dagen in strenge lockdown, EU en VK ruziën over vaccins en de bij monde van minfin Janet Yellen denkt de VS dat de economie volgend jaar weer volledig op stoom en post-Covid-19 is.

Wat een verschillen, in ieder geval hikt de AEX nu al een maand tegen topje 689,24 aan:



Wen er maar aan dat het anders is of wordt? De markt wordt er namelijk niet flitsender en volatieler op. Zo staat de VIX (volatiliteitsindex S&P 500) eindelijk weer onder de 20 en op de laagste stand in ruim een jaar.



In de VS speecht Fed-voorzitter Jerome Powell maar weer eens (15:00 uur) en de rentes daar houden even halt: hier de tienjaars. Vandaag zijn er diverse obligatieveilingen in de VS, ofwel het kan bewegen.



Verder is er maar één bedrijfsnieuwtje op het Damrak:

Eenmaal, andermaal? Nee, dan kijk ik naar de opening. Niet veel, maar de futures staan lager.



Marktbreed ligt vooral China slecht, daar wordt gevreesd dat dure dollar en relatief hoge VS rentes ervoor zorgen dat de Amerikanen hun investeringsdollars terughalen. Japan komt nog bij van dat de BoJ geen aandelen(trackers) meer gaat kopen. De dollar houdt zich rustig en bitcoin doet -1,2% op ruim $53K.



De rentes houden de kaarten ook nog even tegen de borst:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:38 Coronamaatregelen zitten opbrengsten Hornbach Nederland dwars

07:25 Chinese beurzen dalen na sancties westerse landen

07:20 Consumptie in januari weer hard omlaag door lockdown

07:07 Bedrijfsinvesteringen vielen begin 2021 weer lager uit

06:56 Consumenten hebben iets meer vertrouwen in economie

00:01 Exporteurs rekenen op omzetstijging na coronacrisis

03:30 Luchtvrachtcongres over vervoer coronavaccins van start

00:01 'Kwart samenwonende hypotheekhouders onverzekerd voor overlijden'

03:30 Bitcoinbedrijf en DNB voor rechter om 'te strenge' regels

22 mrt Haven Rotterdam kijkt naar groene waterstof uit Australië

22 mrt Oud-topman Aegon wordt commissaris bij Uber

22 mrt Techbedrijven winnen op Wall Street, reissector in de min

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met nabeurs VS nog GameStop:

15:00 Randstad AvA

15:00 VS verkoop nieuwe woningen feb 880K

15:00 speech Fed-voorzitter Jerome Powell

22:00 Adobe Q4-cijfers

22:00 GameStop Q4-cijfers

En dan nog even dit

De terugblik:

Wall Street rallied as tech stocks overcame a recent selloff sparked by surging bond yields and Tesla jumped after a fund run by an influential investor in the electric-car maker said its shares could approach $3,000 by 2025. More here: https://t.co/bngdJ6hEWs pic.twitter.com/npf0GWDeoA — Reuters Business (@ReutersBiz) March 23, 2021

Oef 1:

In januari 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,3 procent kleiner dan een jaar eerder. https://t.co/6OxH7xoAVv pic.twitter.com/vFaubmhYsr — CBS (@statistiekcbs) March 23, 2021

Oef 2:

Oh jee, erg?

Energy giant Shell was impacted by a data security breach related to using Accellion’s file-transfer software https://t.co/UjDhrAV3JL — Bloomberg (@business) March 22, 2021

-0,7%:

Tencent Music to start new record label in China with Warner Music https://t.co/nKvGDElyRR pic.twitter.com/DDh8v7KV2T — Reuters Business (@ReutersBiz) March 23, 2021

Da's meer dan JET:

WATCH: British food delivery company Deliveroo said that its upcoming initial public offering in London will value the company at up to $12 billion https://t.co/RNjFQJ5aTA pic.twitter.com/nDqWY4mOzL — Reuters Business (@ReutersBiz) March 23, 2021

Dit is andere koek:

U.S. Treasury's Yellen sees post-COVID growth, possible full employment in 2022 https://t.co/iug96P8UlY pic.twitter.com/uS8vqs8zi8 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 23, 2021

Zouden ze nog veel nieuws te vertellen hebben?

Treasury Secretary Janet Yellen and Fed Chair Jerome Powell will enter a heatedly partisan arena on Tuesday to kick off two days of congressional hearings on the response to the pandemic https://t.co/I2b2qtAonX — Bloomberg Markets (@markets) March 23, 2021

Onvermijdelijk Tesla nog even, maar dan niet over dat koersdoel van $3000 van Cathy Wood van Ark Invest (dat bestaat bij de gratie van overdrijving):

Before it rolls off the assembly line, an electric Tesla Model 3 has generated 65% more emissions than a gas-powered Toyota RAV4. What happens next to flip the balance? https://t.co/0EnLeFAnzX pic.twitter.com/Q62ctTSidZ — The Wall Street Journal (@WSJ) March 22, 2021

En dit nog, van 1602 tot en met 1999 was het niet anders:

Since 2000 investors were uncertain in:



2000

2001

2002

2003

2004

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Now



You’re welcome. — Bill Brewster (@BillBrewsterSCG) March 22, 2021

Veel plezier en succes vandaag.