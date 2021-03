TA: Nieuwe records Nederlandse beurs

Technisch staat de Nederlandse herbeleggingsindex slechts 0,55% van een nieuw all-time high af. Nieuwe koersrecords liggen dus om de hoek.

Beleggers zijn op lange termijn onder de indruk van het nakende economische herstel. Alleen op korte termijn is er enige argwaan over de actuele coronaperikelen.

Alle belangrijke technische barrières uit het precoronatijdperk liggen inmiddels ver achter ons. Bovendien noteren veel belangrijke beurzen op of rond all-time highs, zoals de S&P500, de Duitse DAX-index en ook dus onze eigen AEX-herbeleggingsindex.

Terugkijkend zien we dat meeste beurzen sinds eind vorig jaar flink zijn gestegen. De Nederlandse beurs heeft het uitstekend gedaan met dit jaar een plus van bijna 10% voor de AEX. De AEX Total Return index, waarbij dividenden zijn herbelegd, steeg in 2021 ruim 12%.

Sterke start

Op Wall Street nemen de indices na een vliegende start van het beursjaar 2021 nu wat gas terug. De S&P500 staat een kleine 5% boven de stand van eind vorig jaar. De Nasdaq Composite index staat voor 2021 nog zo'n 3% in de plus, maar noteerde op het hoogtepunt medio februari ruim 10% hoger.

Al met al niet slecht, de technische plaatjes staan voor de lange termijn nog steeds recht overeind. De kou zit een beetje op de heel korte termijn, waar we wat aarzeling zien.

Zoals gezegd is de opmars van de beurzen nog niet geëindigd.

Vanuit een technisch perspectief worden we nog even gesteund door het seizoenseffect. In de periode tussen oktober en april presteren de beurzen doorgaans het best, in vergelijking met de andere maanden. Ik heb hier al in oktober op gewezen.

Vandaag bekijk ik de Nederlandse herbeleggingsindex. Ten eerste vanuit de korte termijn (waar we aarzeling zien), maar het gaat mij vooral om de meerjarige perspectieven.

Op de Nederlandse aandelenbeurs hebben we twee belangrijke graadmeters. Iedereen kent uiteraard de 'gewone' AEX-prijsindex. Maar in de schaduw daarvan is er de minder bekende AEX-Total Return Index. Dat is de AEX, maar dan met de dividenden herbelegd. Jaarlijks loopt de AEX-Total Return Index dan ook enkele procenten voor op de gewone AEX-index. In Europa worden bijvoorbeeld ook bij de Duitse DAX de dividenden herbelegd.

Krachtige ontwikkeling Total Return Index

De afgelopen jaren is de AEX-Total Return Index hard opgelopen. Op 21 februari, vlak voor het uitbreken van de coronacrisis, werd nog een all-time high neergezet op 2.193,14 punten. Na de uitbraak van het coronavirus ging de beurs onderuit. Slechts één maand later stond de herbeleggingsindex 38% lager op 1352,96 punten.

Vervolgens herstelde de index medio 2020 naar 2075 punten. Door lockdowns, economische tegenwind, Brexit en presidentsverkiezingen bleef de Nederlandse beurs een paar maanden hangen. Maar vanuit een technisch perspectief wel met een duidelijke hogere bodem rond 1.883,85 punten (het low van 25 september). Deze hogere bodem duidt op kopers in de markt en geeft een positief signaal.

Total Return Index korte termijn

De AEX-Total Return Index consolideert tussen 2.301,38 (bodem van 26 februari) en 2.443,86 punten (top van 16 februari). De eerste hogere bodem van eind vorige week duidt wel op gretige kopers. Voor een hervatting van de onderliggende uptrend dient de Nederlandse herbeleggings index boven de laatste top rond 2.443,86 te breken. Na een uitbraak boven die horde rond 2.443,86 punten wordt 2.650 punten het volgende opwaartse koersdoel voor de korte termijn.

Total Return Index lange termijn

De AEX-Total Return Index pauzeert binnen de stijgende trend. De hogere koersbodems signaleren nog steeds vraag naar Nederlandse aandelen. De huidige adempauze is vooralsnog slechts een tijdelijke onderbreking van de stijgende fase.

De opwaartse trend krijgt een nieuwe impuls indien de recente koerspiek naar boven wordt gebroken. Dan mag verdere koersstijging verwacht worden. Enkel bij een terugval onder steun 2.193,14 punten (bodem van 21 februari 2020) verzwakt het beeld. Weerstand ligt op 2.443,86 punten (top van 19 februari). Na een uitbraak boven weerstand 2.443,86 wordt 2.850 punten het koersdoel voor de lange termijn.

Technisch heeft de Nederlandse herbeleggingsindex een vlagformatie (tussen de blauwe lijnen) opwaarts gebroken. Hiermee is een krachtig nieuw koopsignaal gegenereerd.

In de eerste beursweek van 2021 brak de AEX-Total Return Index boven haar oude koersrecord van 21 februari op 2.193,14 punten. Het technische plaatje heeft hiermee een positieve impuls gekregen en men mag verdere koersstijgingen tegemoet zien.