Geld verdienen met huis verhuren

Het is de politiek die het heeft laten versloffen en niet de markt. Particulieren/ beleggers die woningen verhuren op de vrije markt zijn keihard nodig als smeerolie voor de huizenmarkt. Denk maar aan een werknemer die een andere baan in een andere stad krijgt, of een paar dat gaat scheiden. Die willen eerst een tijdje een woning huren alvorens definitief te settelen / iets anders te kopen. Maar de woningcorporaties geven niet thuis vanwege lange wachtlijsten etc....



Er zijn gewoon te weinig woningen en dan doet de markt zijn werk (iets met vraag en aanbod). Nieuwbouw is inmiddels nog veel duurder dan bestaande bouw en dat gaat niet veranderen. Gemeenten vragen veel geld voor de grond, ook vanwege alle bureaucratische traagheid en het NIMBY syndroom in dit land (Not In My BackYard), bouwvakkers hebben we inmiddels te weinig en ze vragen als zzp'er inmiddels ook fatsoenlijke lonen en bouwmaterialen zijn schaars en dus duur.



Voorlopig komen er gewoon te weinig nieuwe woningen bij en zo lang dat wordt aangepakt zijn alle maatregelen gerommel in de marge want de krachten van de "vrije" markt zijn nu eenmaal enorm sterk.