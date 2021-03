Slotcall: Coronagevoelige aandelen onderuit

Stikstofproblematiek maak ik me niet te druk om, zelfs als CDA bij het nieuwe kabinet aansluit is er weinig om je zorgen over te maken. Alle partijen willen dat er gebouwd moeten worden dus de landbouw en industrie zullen verder moeten inkrimpen. een partij als JA21 mag van mij prima meeregeren mits ze hun plek kennen. Verantwoordelijkheid dragen voor een middenkabinet lijkt mij voor hun een prima actie, al denk ik dat ze te radicaal zijn om te kunnen onderhandelen met D66. Ze zullen als ze gaan regeren gewoon moeten meewerken aan plannen om Nederland te vergroenen, daar zijn de VVD en D66 achterban het namelijk met grote meerderheid mee eens. De manier waarop mogen ze van mij best wat input op geven (geld goed besteden, niet te hoge subsidies) maar klimaatveranderingsontkenning en regeren zit er niet in.



Ik hoop zelf op een kabinet VVD, D66, CDA, GL, PVDA waarbij de middenklasse centraal staat en er op een duurzame manier wordt omgegaan met klimaatverandering. PVDA en GL zullen dan wel flink moeten inleveren op hun links economisch beleid en CDA zal moeten accepteren dat een combinatie van groener/kleinschalig boeren en minder landbouwground de enige oplossing is. Ik ben wel klaar met dat rechts en links. Ik wil gewoon een kabinet dat de huidige problemen aanpakt.



Rutte heeft zich bewezen als probleemoplosser, als de rest van de partijen gewoon de gematigde D66 en VVD lijn volgt krijgen we een topkabinet dat veel kan veranderen op het gebied van werken (moet lonen, wonen, klimaat, onderwijs en vestigingsklimaat. Ruziemaken en partijprogramma's als heilig zien gaat roet in het eten gooien als ze niet opletten.