Het is Hollandsche chip dag op de beurs! #ASML #ASMI en nieuwkomer #Besi voeren de #AEX en vanmiddag gaat de aan #Nasdaq genoteerde #NXPSemiconductors de S&P 500 in Hier alle vier geïndexeerd, herbelegd en in euro's sinds beursgang NXP in 2010 pic.twitter.com/KP3v0dcS5B

