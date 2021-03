AEX doet nog maar 1,6% dividend

Het is de keerzijde van al die technologie in de AEX. Tot voor een jaar terug maakte u altijd zo rond 3,5% à zelfs 4% op de AEX. De 1,6% dividendrendement van nu is vergelijkbaar met de dotcom bubble. Toen was het niets verdienende, laat staan dividend betalende tech echter zo weer verdwenen uit de AEX.

Onze tech-fondsen nu maken dikke winsten en ASML, ASMI en Besi hebben een enorm progressief dividendbeleid - zolang als de cyclus mee gaat. Adyen zou kunnen, maar waarom zou ze en Prosus en Just Eat Takeaway zijn nog verder verwijderd van dividend. U hebt nog wel tegoed van onze financials en hup Shell, dan maar.

De tijden van mooi 3-4% per jaar opstrijken zie ik echter niet zomaar weer komen. Misschien dat al die tech dat nu met mooie koerswinsten kan compenseren. Juist dit ging compleet fout na 2000.