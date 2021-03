De les van de Turkse beurs vandaag: valuta

Valuta kan uw buitenlandse belegging maken en breken - en hoe. Er is een Bist 30 en een Bist 100 en dit is de laatste. De Turkse beurs opende vandaag -8,1% op het nieuws dat de president de gouverneur van de centrale bank heeft vervangen. De Turkse lira daalde hier al maximaal 17% op tegenover dollar en euro.

De Bist 100 prijsindex in lira's en euro's: prachtige stijging in de ene en vrijwel dood geld en al een jarenlange neergaande trend in een andere valuta. Ongelooflijk, maar waar: wat een plaatje.



Misschien is dit nog wel het grootste risico van beleggen in emerging markets: valuta. Die is vaak zeer gevoelig voor Amerikaanse dollar en rente. Zie hier zelfs de grote MSCI Emerging Markets Index versus haar grote zus, de wereldindex. Dit heet een dip en dat is vooral op die VS rente en dollar.



Hier nog even het Turkse verhaal.