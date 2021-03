BeursVandaag: Nieuwe lente, bekend geluid

Wel of geen inflatie en blijven de rentes oplopen: wellicht is dat deze week ook weer de grote vraag op de beurs.

De opening vandaag op een vernieuwd Damrak lijkt vlak te worden. Vernieuwd, want onze indices gaan in hun nieuwe samenstelling van start:

Signify en Besi komen in de AEX, ABN Amro en Galapagos gaan naar de AMX, waar ook Alfen en AMG in komen

NSI verhuist naar de AScX, net als Kiadis en Hunter Douglas en ICT verdwijnt er weer uit

Juist op de dag dat ABN Amro van de AEX in de AMX gaat, is er weer vervelend nieuws. Dat de VEB opheldering vraagt over mogelijk een hogere witwasboete is nog tot daar aan toe, maar volgens FD gaat die affaire verder. Pas nadat ING in 2018 een boete kreeg, zou de bank pas echt werk van aanpak hebben gemaakt.

Of de bank daarmee een hogere boete riskeert, is nog de vraag en daarom ook of de koers reageert. Volgens onze beleggersdesk kan ABN Amro een strop van een half miljard behappen, maar daarboven komt het dividendbeleid in gevaar. Nu is de staat voor 56,3% eigenaar van de bank, ofwel dat zou vestzak-broekzak zijn.

Fugro heeft een nieuwe CFO, Cobion wil de hare herbenoemen en verder is het rustig op de beurs, ook internationaal. Er is teleurstelling over aanscherpende lock downs in Europa en in Turkije heeft de president onverwacht het havikse hoofd van de central bank vervangen door een duivische, heet het. De lira verliest 17%.

Nog een verliezer, de Amerikaanse tienjaarsrente staat nu minus zes basispunten. Wellicht is dit goed nieuws voor technologie-aandelen. En dan is er in Japan ook nog dikke fik bij Renesas, dat de plaatselijke auto-industrie van chips voorziet. En er was al een tekort. Toyota doet -3,3% en de Nikkei 225 daalt maar liefst 2,1%.

De meest opvallende koers vanochtend is nog die van onze huizen: +10,4% in een jaar. En dat in op papier het slechtste economische jaar sinds WO II. Het kan raar gaan en daarom komen onze voorspellingen ook nooit uit. Die zijn gebaseerd op ratio en logica. De mijne dan, hé? Die van u... :-)

Bestaande #koopwoningen waren in februari 10,4% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging in bijna twintig jaar. Meer hierover op onze website. https://t.co/z4WjNjgGa3 pic.twitter.com/lKFoDndKjT — CBS (@statistiekcbs) March 22, 2021

De opening is weer heel erg maandag, zo nikserig.

Marktbreed valt vooral de dollar-stijging op, onder 1,19 nu. De Nikkei 225 springt er raar uit, olie moet terug en bitcoin doet het met +0,7% op ruimt $57K.

De rentes dalen op de Duitse na, typisch.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:02 Investeerder doet miljardenbod op casinobedrijf Crown Resorts

07:59 Centrale banken worden steeds serieuzer over crypto's

07:14 Nikkei onderuit door koersverliezen Japanse automakers

07:11 Turkse lira daalt met 17 procent na ontslag topman centrale bank

00:01 Huizenprijzen stijgen het sterkst in bijna 20 jaar

21 mrt Blik beleggers gericht op rente en corona

21 mrt Beurswaakhond VS verplicht klimaatresolutie bij twee olieconcerns

21 mrt Beleggersclub wil opheldering van ABN AMRO over witwasonderzoek

21 mrt Franse tak IKEA en oud-bestuurders voor rechter om spionage

21 mrt 'Chevron en ExxonMobil spraken door impact crisis over fusie'

21 mrt 'Nieuwe baas Turkse centrale bank roept kopstukken sector bijeen'

21 mrt Brand bij chipmaker heeft 'grote impact' op leveringen autosector

21 mrt 'Vertraging dreigt bij aanpak 'Big Tech' door onenigheid EU'

21 mrt Saudi Aramco blijft aandeelhouders fiks belonen ondanks winstval

20 mrt Deens bedrijf steekt miljard in waterstofproductie Suriname

20 mrt 'Rhodium kostbaarste edelmetaal'

20 mrt 'Makelaars moeten verkoop van huizen verantwoorden'

20 mrt Toyota legt fabriek Tsjechië twee weken stil door chiptekort

20 mrt Apple krijgt miljoenenboete voor schenden patent

20 mrt 'Kritischer onderzoek naar Chinese beursgangen'

19 mrt 'Snel akkoord met andere verzekeraar over failliet Conservatrix'

19 mrt 'Justitie VS onderzoekt Visa wegens concurrentievervalsing'

19 mrt Grote banken verliezen op Wall Street

19 mrt Reisbranche: coronapaspoort cruciaal voor echt herstel

19 mrt Banken en verzekeraars leveren AEX verlies op

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda:

15:00 VS verkopen bestaande woningen feb 6,5M

En dan nog even dit

En er was al een chip-tekort:

Shares of Japan's big three car makers dip after Renesas auto chip-plant fire https://t.co/El912seaNc pic.twitter.com/akzAeOmTym — Reuters Business (@ReutersBiz) March 22, 2021

Lira -17%:

Turkey’s lira plunged to near its all-time low after markets opened following President Tayyip Erdogan’s shock weekend decision to oust a hawkish central bank governor and install a like-minded critic of high interest rates https://t.co/8Q299Y1keI pic.twitter.com/RlfqYKm3Fo — Reuters Business (@ReutersBiz) March 22, 2021

Het concern handhaaft het dividend:

Saudi Aramco 2020 net profit slumps 44.4% as COVID-19 bites https://t.co/jT5aOR92B1 pic.twitter.com/IQ800eKBaD — Reuters Business (@ReutersBiz) March 21, 2021

Dat u het weet:

IMF sees signs of stronger global recovery, but significant risks remain https://t.co/3KQWeOfL21 pic.twitter.com/bn5KTxBjeD — Reuters Business (@ReutersBiz) March 20, 2021

En misschien sneller dan u denkt?

U.S. economy is 'on the brink' of a complete recovery, says Richmond Fed's Barkin https://t.co/Nz3JSp0iJz — CNBC (@CNBC) March 22, 2021

Maar niet hier:

Outlook darkens for Europe’s virus-stricken economy: Economists are cutting their growth forecasts for the eurozone as rising Covid-19 infections & vaccination delays lead to tighter restrictions in several countries including France, Italy and Germany. https://t.co/sEad09kJ37 pic.twitter.com/0FFsR7v3K6 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 21, 2021

Hoeveel?

Cathie Wood’s Ark Invest Management expects Tesla stock to hit $3,000 by 2025, up from its current price of $655. At that price, the company could be worth almost $3 trillion https://t.co/DbC33fYm88 — Bloomberg Markets (@markets) March 21, 2021

Veel plezier en succes vandaag.