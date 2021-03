Slotcall: Sentiment blijft ijzersterk

Sligro (-4,5%) stond daarentegen in de uitverkoop, al is het de laatste maanden ook wel erg hard gegaan. Hetzelfde geldt voor Wereldhave (-5,2%).

Brunel (+14,3%) werd donderdag toegevoegd aan het kooplijstje van ABN Amro. In Accsys (+11,8%) lijkt een kopertje te zitten, want de handelsvolumes liepen afgelopen week stevig op.

Royal Dutch Shell (-5,1%) heeft last van de gedaalde olieprijs. ArcelorMittal (+2,8%) profiteert van koopadviezen van diverse zakenbanken en het dure IMCD (+4,3%) zet een all time high op het bord.

Het is weer vrijdag en dus is het tijd voor een nieuwe podcast. Arend Jan en ik bespreken op luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen van de afgelopen week.

Of het aandeel interessant is om volgende week op te pikken, leest u in het onderstaande artikel.

Met de beursgang van Central Trade Park, "CTP" krijgt Euronext Amsterdam er komende donderdag weer een vastgoedfonds bij. CTP investeert hoofdzakelijk in bedrijventerreinen en distributiehallen in Oost-Europa.

Verder is het bijzonder rustig op het Damrak. Geen bedrijfscijfers, geen spetterende koersdoelverhogingen van zakenbanken en geen macro's. Niettemin ligt Ahold (+2,8%) er sterk bij. Groot nieuws kom ik echter niet tegen, maar het handelsvolume van 4 miljoen stukjes is bovengemiddeld.

Analyse door: Niels Koerts

