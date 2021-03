BeursVandaag: Humeurig

Het is even slecht nu. Alles daalt.

Amerikaanse rente, Europese lock downs, Japans rentebesluit, Amerikaans-Chinees geruzie, of gewoon de koersen dalen omdat ze dalen: ik reken alles goed. Voor uw rendement maakt het uiteindelijk toch niet uit waarom. U krijgt geen korting op uw verlies, omdat het door Fed of ECB komt, of wat dan ook.

Sorry, ik moet een beetje zwammen, want er is nu even geen verhaal. In Nederland is er geen beursnieuws, is er niet één advies en is zelfs het shortregister leeg. Marktbreed lijkt iedereen toch met argusogen naar die toch wel Amerikaanse rente-explosie te kijken. Misschien weegt dat het zwaarst.

Die rente komt nu even af, maar zit nog strak in eigen opgaande trend. Amerikaanse technologie kreeg gisteren echt een beuk - de Nasdaqjes -3% - en dan weet u ook wie er straks op het Damrak waarschijnlijk worden gezocht. Tja, ook die verhouding China-VS: kan zo maar weer het topic worden na corona.

Voor vandaag is het even opletten met de diverse optie-expiraties - ook de kwartaalseries lopen af - want misschien dat het nog wat beweging veroorzaakt.

De opening wordt wellicht niet fraai, maar de VS herstelt alweer licht. Ook tech.

Markbreed hangt er even geen lente in de lucht. Vooral olie heeft een klap gehad. Bitcoin staat nu -0,9% op ruim $58K.

Zelfs de rentes dalen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

Analistenadvies is er dus niet, de AFM meldt geen shorts en de agenda is al geweest:

03:30 BoJ rentebesluit

16:00 optie-expiratie

En dan nog even dit

Wat?

Shares in Volkswagen reversed course after hitting their highest level since April 2015 as regulator BaFin said it was monitoring the share price move. More here: https://t.co/pfXeyZTvc3 pic.twitter.com/SdCWN6momw — Reuters Business (@ReutersBiz) March 19, 2021

Het gaat er bijzonder onvriendelijk aan toe:

Here are the highlights from the heated exchange between the U.S. and China in Alaska https://t.co/0KkGfo6bw0 — CNBC (@CNBC) March 19, 2021

Het Japanse rentebesluit:

Instant View: BOJ widens band around long-term rate target https://t.co/fDvl8FjlPZ pic.twitter.com/b1lEAEgfy1 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 19, 2021

Ja:

Bond managers say pace of rise in U.S. bond yields 'unsettling' https://t.co/sCooYi6gtv pic.twitter.com/6kDM9TRUQN — Reuters Business (@ReutersBiz) March 19, 2021

Toch?

Oil steadies but Europe pandemic outlook knocks demand hopes https://t.co/jXN51OOiFI pic.twitter.com/f7VXi3ZWbR — Reuters Business (@ReutersBiz) March 19, 2021

Van de ene hype in de andere:

Weer wat nieuws:

WATCH: YouTube is going after the Tik-Tok crowd with a short-form video-streaming service in the U.S. https://t.co/7I6foIYJnP pic.twitter.com/W9CdHVmtX6 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 19, 2021

Als u nog inspiratie zoek, iedereen dank voor alle reacties!

Even vraag aan u, gewoon omdat ik nieuwsgierig ben: in wereldindex tracker, etf of indexfonds belegt u en bij welke bank of broker? Ik beleg zelf maandelijks in indexfondsen Vanguard World Stock Fund bij Binck Fundcoach en Brand New Day wereldaandelen huisfonds. Alvast dank — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 18, 2021

Veel plezier en succes vandaag.