Tien basispunten! Rentemarkt daagt Fed uit?

Elders gaan de rentes mee. Opmerkelijk en nogmaals: let op uw aandelen. U weet dat dure technologiefondsen dan in principe het meest kwetsbaar zijn.

Dit is muiterij zoals we het jáááren niet hebben gezien en het valt mij nog mee dat aandelen hier niet duidelijk op dalen. De Amerikaanse tienjaarsrente trekt een sprint. Nota bene, terwijl de Fed gisteravond het inflatiespook nogmaals bezwoer, de economie versneld ziet aantrekken en pas in 2013 rentes denkt te verhogen.

Column door: Arend Jan Kamp

