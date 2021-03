BeursVandaag: Hoe verrassend

De opening lijkt hoger uit te pakken (AEX heeft 689,24 als intradag jaartop), Wall Street sloot op een record na een duivische Fed, die geen krimp geeft.



Rechtse uitslag? Er zitten 25 aandelen in de AEX en er komen zeventien partijen in de Tweede Kamer na verrassende verkiezingen? Oordeel zelf. Om het bij de beurs te houden, denk ik dat we niet meteen voor extra beleggings- en vermogenstaxes moeten vrezen en die €11 miljard vertrekboete voor Unilever gaat er ook niet komen.

Tegenwoordig kijk ik 's ochtends bij wijze van eerst naar de tienjaars Amerikaanse rente en die is toch weer aan het oplopen, nadat er gisteren tijdens het Fed-rentebesluit maximaal acht basispunten af gingen. De dollar had zelfs even 1,20 in zicht. Inderdaad, de Fed ziet slechts dit voorjaar een tijdelijk inflatiepiekje.

Verder herstelt de economie sneller dan gedacht, maar de bank blijft op het verruimingsgaspedaal staan en denkt niet eerder dan in 2023 de rentes te verhogen. Fed-voorzitter Jerome Powell zei een grote slag om de arm te houden, omdat het lastig voorspellen is op zo'n termijn. Tja, vertel ons wat op de beurs...

Afwachten hoe de markt hiermee omgaat, of het touwtrekken tussen rente, waarde- en cyclische en technologie-aandelen van dit jaar zich doorzet. In ieder geval werd de boodschap gisteren duivisch geïnterpreteerd, hoewel die zeker geen verrassing was. Misschien wel stelliger.



Er is eigenlijk maar één nieuwtje in de polder, ABN Amro desinvesteert verder:

ABN Amro, once a key lender to the commodities industry, last year said it was going to leave the business after racking up losses from a series of trading scandals. At the time, then CFO Clifford Abrahams said the bank would let existing loans wind down over the next three to four years.

Sumitomo Mitsui Financial Group is in talks to buy a portfolio of commodity loans from ABN Amro as the Dutch lender exits the industry https://t.co/XZJSYxVRC6 — Bloomberg Markets (@markets) March 18, 2021

Markbtreed is er weinig reden tot klagen denk ik, alles staat (bescheiden) hoger. Zie die dollar die bijna een cent daalde gisteren en die staat er nog steeds. Kijk ook die Nikkei 225 eens, die gaat weer hard en staat weer boven 30K. Bitcoin jakkerde naar +4,9%.



Ik sta wel van de rentes te kijken: die lijken zich weinig van de Fed aan te trekken. Stijgen gewoon door. Dit is om in de gaten te houden.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:43 CBS: bijna evenveel werkende Nederlanders als voor coronacrisis

07:17 Nikkei weer boven 30.000 punten dankzij chipbedrijven

17 mrt Hapag-Lloyd lijft Nederlandse rederij NileDutch in

17 mrt Wall Street op records door voorzien herstel economie

17 mrt Facebook geeft slachtoffers van huiselijk geweld betaald verlof

17 mrt Centrale bank VS blijft economie ondersteunen zo lang het moet

17 mrt VS nemen Chinese bedrijven op de korrel

17 mrt 'Rentestap VS niet aan de orde, economie groeit met 6,5 procent'

17 mrt Volkswagen haalt SAP in als waardevolste Duitse bedrijf

17 mrt Google verwijderde bijna 100 miljoen coronareclames

17 mrt ArcelorMittal wil 600.000 ton 'groen staal' produceren

17 mrt Techaandelen drukken AEX-index

Analistenadvies luidt:

JDE Peet's: naar €26,50 van €31,25 (underperform) - Jefferies

InPost: naar €24 van €21 (buy) - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met Nike dat het Dow Jones-cijferseizoen afsluit. En wat wordt de outlook van Carnival?

13:00 Carnival Q4-cijfers

13:00 BOE rentebesluit 0,10%

13:30 VS Philadelphia Fed Index mrt

14:30 VS wekelijkse jobless claims

22:00 FedEx Q3-cijfers (gebroken boekjaar)

22:00 Nike Q3-cijfers (gebroken boekjaar)

En dan nog even dit

Weer records voor Dow Jones en S&P 500:

WATCH: U.S. stocks closed higher, boosted by Fed Chair Jerome Powell's comments that it was too soon to talk about tapering off measures https://t.co/UTi5zcTFWT pic.twitter.com/gsZjhJK667 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 18, 2021

Eerst dit:

Met 340 duizend werklozen was in februari 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dit percentage is even hoog als in januari.https://t.co/NF1Cx2RlXf pic.twitter.com/mZbROXW2Uf — CBS (@statistiekcbs) March 18, 2021

Ah vandaar, dit zag de Fed natuurlijk ook op Twitter voorbijkomen :-)

Contrary to what you might think, high #GDP growth is not necessarily accompanied by high #inflation. There’s virtually no relationship between growth and inflation for the 13 years since 1948 with 5% GDP growth or higher. pic.twitter.com/qi36NckKJb — jeroen blokland (@jsblokland) March 17, 2021

Dit is wel heel mooi samengevat:

3 weken terug: paniek, want rentestijging.

Gisteren: Powell verwacht 6,5% BBP-groei in 2021, met overloper naar sterke mondiale groei. ECB mik top +4% BBP-groei.



Gevolg:

VS 10-jr rente: +1,67%??

Stabiele €/$ (1,1969)



Nasdaq: +0,4%??

HSTech: +2%??

CSI: +0,2% ??

Japan: +1,3%?? pic.twitter.com/wHMEDctXt4 — Tom Simonts (@TSimonts) March 18, 2021

Terugblik op de Fed:

The U.S. economic recovery is going better than expected but not enough for the Federal Reserve to even think of tapping on the brakes. More here: https://t.co/gsfP2RJfgw pic.twitter.com/IVRNB8F85l — Reuters Business (@ReutersBiz) March 18, 2021

Nog een:

BOJ seen phasing out guidelines on ETF buying, focus on band on yield moves https://t.co/QKhFhlvq3p pic.twitter.com/OTPDaVg3hv — Reuters Business (@ReutersBiz) March 18, 2021

En nog een

Bank of England to keep recovery hopes in check despite vaccine progress https://t.co/Iv9l6dJEZw pic.twitter.com/tj62tnTOFd — Reuters Business (@ReutersBiz) March 18, 2021

Hoeveel?!

Coinbase Global said private transactions had valued the company at around $68 billion ahead of a planned stock market listing. That represents a nearly 13-fold jump in its valuation in the space of a few months. More here: https://t.co/bAb5oi1FY1 pic.twitter.com/MX1pbjrRDt — Reuters Business (@ReutersBiz) March 18, 2021

Intussen in China:

China's top chipmaker to build a $2.35 billion plant with government funding https://t.co/0ghrlhNSBO — CNBC (@CNBC) March 18, 2021

En in de VS:

A basket of 50 stocks that were placed on a restricted trading list by Robinhood at the height of January’s retail trading mania is now moving in the same direction as the S&P 500 https://t.co/TGIilDxLG3 — Bloomberg (@business) March 17, 2021

Verhip:

A year ago the $VIX closed at a record high: 82.69.



Today it moved down to 19.23, its lowest level since the pandemic began and back below its historical average (19.50).



Charting via @ycharts pic.twitter.com/NwUFslKC3K — Charlie Bilello (@charliebilello) March 17, 2021

Overal in de media! En het hipste aandeel momenteel is:

Looks like #VW is the new EV-star. #Telsa now only 3.8 times the size of VW. At the beginning of the year, the mkt cap multiple was almost 9. pic.twitter.com/VOlW6ji1i6 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 17, 2021

Veel plezier en succes vandaag.