TA: Risicopremie aandelen verdampt

De VIX Europa is naar het laagste punt van de afgelopen 12 maanden gezakt. Het geeft aan dat de risicopremie uit aandelenmarkten verder opdroogt.

De volatiliteit neemt af nu de VIX uit de zijwaartse bandbreedte van de afgelopen maanden is gezakt. Beleggers lijken hiermee voor te sorteren op de economie na het coronatijdperk. Het geeft aan dat de markt een goed gevoel over de toekomst heeft.

Overigens is op de Nederlandse aandelenbeurs zelf nog weinig euforie te bespeuren. De AEX blijft al een paar weken hangen, grofweg tussen 640 en 685 punten.

Vandaag de AEX en de Europese VIX.

AEX korte termijn

Er zijn uit het koersverloop van de AEX al enkele signalen te bespeuren waaruit we hoop kunnen putten:

Ten eerste heeft heeft de AEX rond 647,90 punten een eerste hogere bodem gevormd, ruim boven de precoronatop rond 632 punten.

Vervolgens heeft de AEX het patroon met lagere toppen (van eind februari) achter zich gelaten.

Tenslotte zien we boven de eerste steun rond 647,90 punten dat er steeds meer sprake is van bodemvorming.

Voorlopig kunnen we opwaarts blijven kijken, met een schuin oog naar de AEX-steun rond 647,90 punten.

VIX Europa korte termijn

De afgelopen maanden, tot begin maart, bleef de VIX Europa nog binnen een vaste bandbreedte hangen. Dit heeft zich op de grafiek vertaald in een zijwaarts verloop grofweg tussen 20 en 30,34 punten.

Maar de Europese VIX index draait thans omlaag. Er is sprake van toenemende rust onder Europese beleggers.

VIX Europa lange termijn

De lage pre-coronaniveaus komen weer in zicht. In 2018, 2019 en begin 2020 noteerde de Europese VIX-index steevast tussen 10 en 20 punten.

Kenmerken van de VIX op lange termijn:

De Europese VIX-index heeft in maart 2020 het hoogste punt van de afgelopen 20 jaar bereikt. De extreem hoge stand van deze paniekbarometer gaf toen een zeer hoge mate van onrust aan.

Aan de hand van deze hoge stand blijkt dat de paniek aan het begin van de coronacrisis zelfs groter was dan tijdens de aanslagen van 2001 en de economische crisis van 2008.

In de tweede helft van 2020 is de VIX langzaam teruggezakt. Dat geeft aan dat de paniek langzaam uit de beurzen is weggeëbd.

Wat in de afgelopen maanden (tot begin maart) wel is opgevallen is dat de VIX de pre-coronastanden niet in het vizier heeft gehad.

Thans echter komen de lage niveaus van de voorgaande jaren, uit het pre-coronatijdperk, weer in zicht

De Europese VIX-index is medio maart door de kortetermijnbodems rond 20 punten gezakt. De rust onder Europese beleggers neemt verder toe.

De lage mate van onrust geeft aan dat de volatiliteit afneemt en dat de risicopremie in de markten verdampt.

Conclusie VIX Europa

Nadat de VIX uit de zijwaartse bandbreedte van de afgelopen maanden is gezakt, lijkt de volatiliteit verder af. te nemen Dit zou kunnen aangeven dat de aandelenbeurs denkt dat de economie mogelijk het ergste achter de rug heeft.

Wat is de VIX-index?

De VIX-index, ook wel paniekbarometer genoemd, geldt als een toonaangevende graadmeter van volatiliteit. Koersdalingen in de aandelenmarkten vallen doorgaans samen met veel angst bij beleggers, wat logischerwijs tot een grotere beweeglijkheid van de koersen leidt. Dat zien we dan terug in een stijgende VIX-index.