Slotcall: Een sombere dag op het Damrak

Categorie: Beurs vandaag

Sombere cijfers voor de AEX (-0,3%) op deze verkiezingsdag. Al sinds de opening van de beurs sukkelt de koers neerwaarts. Unibail (-1,9%), Galapagos (-2,4%) en Adyen (-2,4%) zijn de bedrijven die de sterkste rode cijfers lieten zien. De banken ABN AMRO en ING zitten er met +1,5% en +1,3% vandaag juist lekker bij. De AMX (-0,8%) en de AScX (-0,3%) hadden ook hun dag niet, beide eindigden de dag in de min. Hoewel beleggers op de meeste Europese beurzen terughoudend zijn, doet de Amsterdamse effectenbeurs het met deze rode gloed over het Damrak een tikje slechter dan de meeste andere Europese indices. Reden is het besluit van de Federal Reserve later vandaag. Volgens diverse marktvorsers houden beleggers al rekening met een relatief vroege renteverhoging. Wat vandaag ook opviel, was het pessimisme bij onze oosterburen. Adviseurs denken dat het herstel van de Duitse economie minder snel zal verlopen dan in november nog gedacht werd. Toen ging het adviescomité nog uit van 3,7% groei in 2021. Doordat de lockdownmaatregelen aanhouden, is dat nu met 0,6% naar beneden bijgesteld. In het land van stokbrood en de Eiffeltoren is wel optimisme te bespeuren. François Villeroy de Galhau, president van de Franse centrale bank, rekent juist op méér groei dan hij enkele maanden geleden nog deed. De groeiverwachting voor de Franse economie in 2021 is bijgesteld van 4,8% naar 5,4%. Hij zegt zelfs dat Frankrijk begin 2022 weer op het niveau van voor de pandemie zit. Oui Oui, très bien! Nedap Nedap (+3,1%) hield vandaag een Capital Markets Day. Het in Groenlo gevestigde concern streeft met een nieuw strategisch plan naar om tot 2025 jaarlijks 5 tot 9% autonoom te groeien. De afgelopen vijf jaar was dat nog 3,8%. De groeiambities komen ook naar voren in het feit dat Nedap heeft aangegeven de ebit-marge richting de 15% te willen duwen, waar deze vooralsnog op 9% zit. Verder verlegt het bedrijf de ondergrens van de solvabiliteit van 45% naar 50%. Op dit moment zit het bedrijf met een solvabiliteitsratio van 62% dus ruim aan de goede kant. Ambitieuze nieuwe doelstellingen aangezien de vorige doelstellingen niet gehaald zijn. De analyse van Nedap leest u in het artikel hieronder. Nedap schakelt naar hoger groeiplan https://t.co/5izXyttOUu #IEX — IEX.nl (@IEXnl) March 17, 2021 Euronav Euronav (+0,0%) heeft momenteel te kampen met brute marktomstandigheden. De dagtarieven van een VLCC (Very Large Crude Carrier) zijn weggezakt tot een absoluut dieptepunt, waar het een jaar geleden nog tot wel $300.000 per dag kon kosten om een dagje gebruik te maken van zo’n tanker. Hoewel voor een vat olie op dit moment zo’n $67 moet worden neergelegd, houden de meeste olieproducerende landen de oliekraan flink geknepen. Er heerst angst dat de olieprijs hierdoor weer naar beneden tuimelt. Daardoor heeft Euronav te kampen met lage tarieven op het moment. Wanneer het onvermijdelijke moment daar is dat olieproducten de kraan weer open moeten draaien, zullen de olietankers van Euronav weer op volle toeren draaien. Wat aandelenanalist Martin Crum adviseert leest u hieronder: Brute marktomstandigheden voor Euronav https://t.co/zmpROyfXpe #IEX — IEX.nl (@IEXnl) March 17, 2021 Rentes De rentes liepen vandaag geleidelijk wat op. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier steeg met +1,06% en rendeert nu nog - 0,28%. Ondertussen is de tienjaarsrente in de VS gestegen tot 1,68% Brede markt De AEX daalt 0,3% en daarmee doen de Duitsers (+0,2%) en Fransen (+0,1%) het vandaag wat beter.

De Dow Jones stijgt tussentijds licht met 0,2%, terwijl de S&P500 juist met 0,5% zakt. De Nasdaq zakt met 1,1% nog harder weg.



De euro noteert 1,189 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,1%) en zilver (+0,0%) liggen dicht bij elkaar.

Olie: WTI (-1,1%) en Brent (-1,4%) beide nog in de min.

Bitcoin (-3,2%) zakt lichtjes weg. Het Damrak: De banken zaten vandaag te plussen: ING (+1,3%) en ABN AMRO (+1,5%).

(+1,3%) en (+1,5%). De chippers hadden hun dag niet. ASML (-0,5%), ASMI (-0,5%) en Besi (-1,2%). Besi blijft daarmee dus nog even uit de buurt van zijn all-time high.

(-0,5%), (-0,5%) en (-1,2%). Besi blijft daarmee dus nog even uit de buurt van zijn all-time high. Galapagos (-2,7%) is vandaag de grootste verliezer binnen de AEX. Hier heb ik zo snel geen duidelijke aanleiding voor gevonden.

(-2,7%) is vandaag de grootste verliezer binnen de AEX. Hier heb ik zo snel geen duidelijke aanleiding voor gevonden. Met 1,4% in de plus deed KPN het vandaag prima.

het vandaag prima. Hetzelfde geldt voor PosttNL (+1,3%).

(+1,3%). Binnen de AscX springt Nedap (+3,1%) eruit. Accell en Van Lanschot Kempen noteerden beide +1,7%. Adviezen Unibail: naar €90 van €70 en kopen - ABN AMRO

Akzo Nobel: naar €110 van €104 en kopen - HSBC

Bpost: naar €11,20 van €11,40 en kopen - Berenberg Agenda Event Consensus BOE rentebesluit 0,10% Carnival Q4-cijfers 1,78M VS Philadelphia Fed Index mrt VS wekelijkse jobless claims FedEx Q3-cijfers (gebroken boekjaar)

