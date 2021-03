Tracker Tips: Een ETF van 1,8 graden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Overig Categorie: Trackers

UBS Asset Management heeft zijn eerste ETF gelanceerd gekoppeld aan de klimaatbenchmarks van de Europese Unie, met als oogmerk een portefeuille van 1,8 ° C - onder de drempel van 2 ° C opwarming van het akkoord van Parijs. De tracker volgt de zogeheten Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB-index die zich richt op de Climate Transition Benchmark (CTB) van de EU. AW11 De UBS Climate Aware Global Developed Equity UCITS ETF met ticker AW11 en isincode IE00BN4PXC48 is nu verhandelbaar op het Duitse Xetra en kost u 0,19% op jaarbasis. De onderliggende index omvat het klimaatbewuste kader van UBS AM dat bedrijven met de beste scores op dat vlak omarmt, terwijl bedrijven die niet betrokken zijn bij de verandering naar meer klimaatgerichte bedrijfsactiviteiten worden uitgesloten. De CTB-index werd samen met de Paris-aligned Benchmark (PAB) voor het eerst geïntroduceerd door de EU in november 2019. De benchmarks zijn bedoeld om beleggers te helpen met een kapitaaltransitie naar portefeuilles op basis van decarbonisatie - beperking van CO2-uitstoot. Bron: solactive.com Dit betekent dat bedrijven worden gediskwalificeerd die betrokken zijn bij tabak, controversiële en militaire wapens, bedrijven met schendingen van het Global Compact van de Verenigde Naties en bedrijven die zijn blootgesteld aan de productie van en energieopwekking uit thermische steenkool en oliezand. De benchmark houdt ook rekening met statistieken als de CO2-emissies van een bedrijf, de capaciteit voor het opwekken van hernieuwbare energie, het aandeel van de inkomsten uit steenkoolwinning en de opwekking van energie uit steenkool. Karakteristieken Het leeuwendeel van de onderliggende 881 aandelen komt uit de VS met in de top de bekende tech-bedrijven. Onderstaande figuur geeft de samenstelling op basis van valuta, landen en de tien grootste wegingen in de mand weer. Bron: solactive.com Klimaattrackers De nieuwe trend in ESG lijken dergelijke ETF’s te zijn die rekening houden met klimaatfactoren. UBS AM volgt hiermee onder andere de introductie van FlexShares in Europa op dat gebied, een snel groeiend en populair onderdeel van de duurzame markt op dit moment.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.