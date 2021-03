Plug Power unplugged

Dit is ernstig en boekhouddingetjes hebben een heel slecht track record op de beurs. Dan volgt er meestal meer. Ik noem geen namen, want dat werkt meteen weer zo stigmatiserend, maar bezint eer gij een ogenschijnlijke dip of erger koopt.

Shares of $PLUG crashing 20% pre market after the company warned of accounting errors going back to 2018 https://t.co/HwgbdIk8zM pic.twitter.com/aQvTyarxbC — Joe Weisenthal (@TheStalwart) March 17, 2021