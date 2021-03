Trackrecord premier Mark Rutte: 10% bruto per jaar

In 2012 had nog niemand van bitcoin gehoord, viel (net als nu en al die andere tussen liggende jaren) dagelijks het woord bubbel als het om de AEX ging en zag iedereen volop kansen in Imtech en SNS Reaal

Al in voorbeurs, dit sommetje had ik gisteravond al gemaakt plus stof tot nadenken.

#AEX deed rond 10% bruto pj. Op 14 oktober 2010 werd Mark Rutte premier. Dit is beurs onder zijn premierschap (tijdens op één na grootse bull market ooit): alles geïndexeerd, herbelegd en in euro's. Ik heb #Unilever er bij gezet, omdat Rutte daar ooit tien jaar werkte pic.twitter.com/Z8UPkv2o4V

Column door: Arend Jan Kamp

