BeursVandaag: Stemmen en de Fed

Vlakke koersen na een ook vrijwel vlak Wall Street gisteravond: gelukkig hebben we vandaag de Fed nog?

De S&P 500 kreeg net geen 4000 op het bord. Verder ziet u allemaal nullen voor de komma en bitcoin herstelt alweer. Hiermee is het koersenverhaal verteld. Veel wijsheid in het stemhokje vandaag - IEX is neutraal en doet niet aan stemadvies - en als u er nog niet uit bent, hebt u hier misschien iets aan.

Voor de markten maken onze verkiezingen en uitslagen niet uit. Nederland moet denk ik ra-di-caal links of rechts stemmen om koersen in beweging te krijgen en die kans is heel erg klein.

Verkiezingen: Wat willen de 7 grootste partijen met uw geld? https://t.co/MfO1kjllUM #IEX — IEX.nl (@IEXnl) March 13, 2021

En uitgerekend Nedap - ooit iets met stemkastjes - komt vandaag met een strategische update:



Voor de beurs is dit vandaag belangrijker: het Fed-rentebesluit vanavond om 19:00 uur, de verwachtingen zijn duidelijk. Ik kan vrijwel hetzelfde plaatje maken voor alle rentebesluiten dit jaar. Tot en met december verwacht de markt nagenoeg unaniem dat er geen verhoging komt.



Dit zijn de inflatieverwachtingen en de rente...



... en de werkloosheid. We krijgen nieuwe economische ramingen en verder herhaalt de voorzitter denk ik wat hij in afgelopen weken zei: op korte termijn inflatiedruk, maar niet op lange. Ergo, de Fed verandert niets aan haar beleid (ook als aandelen mogelijk dalen door stijgende rente).



Intussen draaien de koersen weer en wat hebben we hier nou aan?

Hier is ook al niks te zien.



Bij de rentes is ook niet veel te zien, hier en daar een basispuntje. Ik kijk wel een beetje raar naar de tienjaars koekoek, die wordt altijd om 08:00 uur gesetteld en was er soms een Zwitsers rentebesluit? Ik weet het zo gauw niet.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:05 Tekort aan containers voor scheepvaart nog niet opgelost

08:00 Autoverkoop EU flink gedaald in februari

07:47 Honda stopt productie bij autofabrieken in Noord-Amerika

07:18 Energiebedrijf Tokyo Electric Power onderuit op Japanse beurs

06:00 ING: volledig herstel luchtvaart duurt tot 2024 of 2025

03:30 Albert Heijn opent zestigste winkel in België

16 mrt Uber geeft alle 70.000 Britse chauffeurs meer rechten

16 mrt Amerikaanse beleggers wachten op Fed-baas Jerome Powell

16 mrt 'Investeer in Zuid-Holland om vertrek bedrijven te voorkomen'

16 mrt Grote bedrijven krijgen minder tijd voor betalingen aan het mkb

16 mrt Internationale samenwerking in toezicht op macht farmareuzen

16 mrt Farmaceut AstraZeneca winnaar op beurs na extra bestelling VS

Er is ook nog NSI nieuws:

Kantoorvastgoed blijkt dan toch niet dood? #NieuweSteenInvestments (NSI) shopte voor €79,8m 3 kantoorpanden (16 000 m²). Die hebben samen een bezettingsgraad van 97,2%, met huurcontracten die gemiddeld genomen 10,5jr lopen (eentje op 15 jaar aan WeWork). Bruto rendement: 5,8% pic.twitter.com/z3Gawaml8E — Tom Simonts (@TSimonts) March 17, 2021

Ik spot nog geen analistenadviezen en de AFM meldt deze shorts:

De agenda met Fed en EU inflatie:

11:00 EU inflatie CPI feb +0,9% YoY

13:30 VS bouwvergunning feb 1,78M

16:30 VS olievoorraden

19:00 Fed rentebesluit

19:30 Persconferentie Fed-voorzitter Jerome Powell

De terugblik:

The S&P 500 ended lower, weighed down by energy and industrial stocks, as investors awaited the result of the Federal Reserve’s two-day policy meeting. More here: https://t.co/HUqh2tn9So pic.twitter.com/bfwSEMU1Gd — Reuters Business (@ReutersBiz) March 17, 2021

Oh, Bloomberg maakt er toch nog een spannend verhaal van:

The Federal Reserve is all but certain to hold interest rates near zero on Wednesday, but most eyes will be on the the central bank’s quarterly economic forecasts https://t.co/PiYfCfORWw — Bloomberg Markets (@markets) March 17, 2021

Verhip, want dit is niet de vlotste zonder veel tech:

ICYMI! Euro Stoxx 600 Index at one year high, close to all-time high. pic.twitter.com/5fMRC8mlcB — jeroen blokland (@jsblokland) March 16, 2021

Onder andere NXP:

The U.S. is trying to fix the chip shortage.



What it could mean for semiconductor stocks: https://t.co/xOqge4imEn — MarketWatch (@MarketWatch) March 16, 2021

Bij ons is het snel stijgende Sligro een graadmeter?

There is some welcome news for the restaurant industry; it's seeing the best traffic and sales numbers since mid-January. @katerogers breaks down the data for us. https://t.co/vaose66xao pic.twitter.com/2SRRVevRt2 — CNBC (@CNBC) March 17, 2021

US AA+ rating affirmed by S&P, outlook stable despite exploding debt. pic.twitter.com/Uilp6EEgn1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 16, 2021

Hij weet wel hoe hij iedere dag in het nieuws is:

From @Breakingviews: Elon Musk just found a new way to troll skeptics by anointing himself Technoking of Tesla, explains @johnsfoley pic.twitter.com/YEKez7VlH4 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 17, 2021

Wat een geweldig blog!

The Twenty Craziest Investing Facts Everhttps://t.co/kl9T35aMRw — Michael Batnick (@michaelbatnick) March 16, 2021

Tot slot had ik zelf nog een sommetje:

In 2012 had nog niemand van bitcoin gehoord, viel (net als nu en al die andere tussen liggende jaren) dagelijks het woord bubbel als het om de AEX ging en zag iedereen volop kansen in Imtech en SNS Reaal — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 16, 2021

Veel plezier en succes vandaag.