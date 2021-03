TA: De juiste sectoren

quote: an12 schreef op 17 maart 2021 09:26:

Maar op de stijging van 0,5% verwacht je toch ook geen extreme daling van de beurs?

En je vermeldt ook niet dat de 30 jaars juist 0,5% daalt.

Verwacht geen extreme daling... Maar had in ieder geval een gecontroleerde daling verwacht. Daarnaast stijgt de 30jaars al maanden. Ik ga geen uurs- daggrafiek lezen. De bodem van de rente is wel gezet en verdere daling of in stand houding zou onnodig en gevaarlijk zijn voor de verdere economische groei. Amerika opent haar retaildeuren. Massaal zullen mensen kopen en consumeren. In Europa lijken we begonnen aan een nieuwe coronagolf, maar ik heb vertrouwen dat we binnenkort onze deuren weer openen. Lijkt gek, maar voor onze toekomst is dat de beste uitkomst.Straks maar hopen dat men wel echt gaat consumeren en niet het geld blijft oppotten.