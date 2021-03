Slotcall: Het gaat hard

Het sentiment is momenteel ijzersterk. De AEX (+0,7%) wint in de loop van de dag steeds meer terrein en sluit uiteindelijk op 683,65 punten. Daarmee zijn we slechts een fractie verwijderd van de jaartop van 687,43.

Vanaf het dieptepunt in maart zijn de koersen zelfs met ruim 75% opgelopen. Bizar wat er allemaal in een jaar kan gebeuren.

Is dit toeval @euronext_nl? Ik zie nu pas dat exact jaar geleden #AEX bodemde na krach. Ik hield toen zelf rekening met -60% (gelet ook op kelderende winstverwachtingen), maar daar was #Robinhoodwonderrally https://t.co/cWXZdMF1c9 pic.twitter.com/0ypap03okH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 16, 2021

Meevallende ZEW-index en rentemarkt

De markt wordt vandaag gedragen door een meevallend vertrouwenscijfer over de Duitse economie. De ZEW-index kwam in maart uit op 76,6 punten en dat is een tikje beter dan de 74,0 waarop analisten rekenden.

Een tweede pluspunt is dat de rentemarkt vandaag weer voor even tot rust komt. Dat kan morgen overigens weer anders zijn, want dan staat het Fed-rentebesluit op de agenda.

De hoop is dat Fed-president Jerome Powell zijn voet op het gaspedaal houdt. Ook als de inflatie op korte termijn flink aanwakkert. In eerdere toespraken gaf Powell al aan zich vooralsnog geen zorgen te maken over de rente.

Mede omdat de langetermijn-deflatoire factoren nog intact zijn. Dan hebben we het over de vergrijzing en technologische ontwikkelingen. Deze twee factoren drukken al decennialang de inflatie. In Japan weten ze daar alles van.

Unibail Rodamco

De topper binnen de AEX is Unibail Rodamco (+4,8%). Begin dit jaar leek het wederom een rampjaar op de beurs te worden. De jaarcijfers waren dramatisch en het dividend werd voor de komende drie jaar geschrapt.

Eventjes noteerde het aandeel zelfs helemaal bovenaan het lijstje bleeders. Anderhalve maand later staat Unibail Rodamco ineens in het linkerrijtje. Zo snel kan het tegenwoordig gaan.

De markt prijst een wereld na corona in en daarom neemt de korting ten opzichte van de intrinsieke waarde fors af. Op dit moment resteert er voor het winkelvastgoedfonds een discount van zo'n 55% ten opzichte van de net asset value.

Die hoge discount is er overigens niet voor niets: de schuldgraad is hoog en er dreigen verdere afboekingen op het vastgoed. Daarnaast hebben klassieke retailers er weleens beter voor gestaan dan nu. Welk vastgoedfonds het meest aantrekkelijk is, leest u in het onderstaande artikel.

Winkelvastgoed loopt vooruit op betere tijden #UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD https://t.co/lfTLoRikn5 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 16, 2021

AstraZeneca

AstraZeneca (+3,4%), de maker van het zogenaamde Oxford-vaccin, staat deze week negatief in de spotlights. Diverse Europese landen, waaronder Nederland, stoppen tijdelijk met het injecteren van het vaccin.

Er zou volgens de medicijnautoriteit CBG nieuwe informatie zijn waaruit blijkt dat het vaccin in sommige gevallen leidt tot ernstige bloedstolsels en een verlaagd aantal bloedplaatjes. In Scandinavië zijn hiervan enkele meldingen gedaan en in Denemarken is er zelfs sprake van een sterfgeval.

Toch heeft de koers er nauwelijks onder geleden en dat komt doordat het bedrijf niet afhankelijk is van het vaccin. Voor dit jaar rekent het management op een WPA van $4,75 tot $5 per aandeel. Dan worden de inkomsten van het coronavaccin niet eens meegenomen.

De markt rekent zelfs op een nog hogere winst per aandeel. Momenteel noteert het aandeel tegen 9,5 keer de verwachte winst en dat is op het eerste oog niet extreem duur. Ik ben daarom enthousiast over dit aandeel, maar of het ook koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentemarkt doet het vandaag rustig aan. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt een basispuntje op naar -0,27%.

Brede markt

De AEX klimt 0,7% en daarmee laten we de Duitsers (+0,7%) en Fransen (+0,3%) nipt achter ons

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 2,4% en noteert 19,6 punten

Wall Street laat een verdeeld beeld zien. De Dow Jones verliest 0,4%, terwijl de S&P500 (+0,2%) en Nasdaq (+0,7%) de weg omhoog vinden



De euro zakt 0,2% en noteert 1,190 ten opzichte van de dollar

Goud (+0,0%) en zilver (-0,9%) zijn het niet met elkaar eens

Olie: WTI (-0,9%) en Brent (-1,0%) koelen de laatste dagen wat af

Bitcoin (-0,5%) handhaaft zich op een hoog niveau.

Het Damrak:

ING (+0,2%) verwacht in de loop van dit jaar weer meer hypotheken en andere zakelijke leningen te verstrekken. Dit zal dan met name in de VS en Azië zijn.

(+0,2%) verwacht in de loop van dit jaar weer meer hypotheken en andere zakelijke leningen te verstrekken. Dit zal dan met name in de VS en Azië zijn. De chippers hebben de smaak aardig te pakken. ASML (+2,1%), ASMI (+1,5%) en Besi (+2,6%) denderen door. Laatstgenoemde nadert alweer zijn all-time high.

(+2,1%), (+1,5%) en (+2,6%) denderen door. Laatstgenoemde nadert alweer zijn all-time high. Wolters Kluwer (+1,1%) sluit boven de €70. Het is mij een raadsel waarom het aandeel vorige maand na de cijfers zakte tot onder de €64.

(+1,1%) sluit boven de €70. Het is mij een raadsel waarom het aandeel vorige maand na de cijfers zakte tot onder de €64. Een eervolle vermelding voor Jitse Groen in Bloomberg, maar het kan de koers niet beroeren. Just Eat Takeaway (-1,9%) is vandaag zelfs de zwakste schakel binnen de AEX.

(-1,9%) is vandaag zelfs de zwakste schakel binnen de AEX. North Peak Capital neemt een eerste belang in Basic-Fi t (+0,6%) van 3,07%. De sportschoolketen sluit daardoor op een hoogste koers ooit.



t (+0,6%) van 3,07%. De sportschoolketen sluit daardoor op een hoogste koers ooit. Hetzelfde geldt voor Arcadis (+4,5%). Volgens het forum breekt het aandeel nu technisch uit.

(+4,5%). Volgens het forum breekt het aandeel nu technisch uit. Binnen de AscX speert Accsys (+8,2%) omhoog. Het handelsvolume van 1,1 miljoen is ruim vier keer het daggemiddelde. Pas in juni komen de cijfers uit over het gebroken boekjaar 2020/2021. De markt neemt alvast een voorschot.

Adviezen

Accsys: starten met houden en €1,90 - ABN Amro

ForFarmers: naar €6,50 van €7 en kopen - Kepler Cheuvreux

ING: naar €11,50 van €10 en kopen - Credit Suisse

