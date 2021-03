Dit kan zo maar eens top markt zijn

Denkt u wat ik denk? Ik hoop dat ik ooit mijn ongelijk moet toegeven, maar ik denk het nu wel. Iets met top en markt. Ik moet wel toegeven dat er sinds de bodem in maart 2009 van zulke signalen 343.576 waren.

En hoeveel rode vlaggen wapperen en hoeveel bullishe uitwassen zijn er nu ook al niet (heel lang)?

In VS komt deze #SPAC tot leven, want hier wordt (budget) broker #eToro ingeschoven. Moet $10mld opleveren. #Robinhood gaat ook deze maand nog naar beurs. Kan zo maar zo'n momentje kunnen zijn, waarvan we over zoveel jaar zeggen... [vul verder zelf maar in] pic.twitter.com/fZkwLhvEd9