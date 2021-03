Zelfs de Duitsers worden optimistisch

Het is het eerste Duitse (sentiments)cijfer over maart en het is meteen raak. Volgende week verschijnt de Ifo Geschätsklima die u op lange termijn zowat één op één over het Duitse BBP kan trekken en de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over maart.

BREAKING! #Germany's #ZEW expectations index rose to 76.6 in March, higher than expected and the second-highest reading since 2000 (after September last year). pic.twitter.com/m4iFrbESDQ — jeroen blokland (@jsblokland) March 16, 2021

Zie ik het goed? Die ZEW Index heeft geloof ik de neiging weer vooruit te lopen op de Ifo Geschätsklima.