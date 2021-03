Slotcall: Groei boven waarde

Zelf ben ik ook eigenaar van het aandeel PostNL. Ik vind de koers alleen nu wel heel hard oplopen. Nu een dividend van 8 a 10% zegt niets over de toekomst van het bedrijf. Best case blijft de huidige omzet/winst na de coronacrisis in stand, ik zie dat eerlijk gezegd niet gebeuren. Als ik afgelopen jaren een ding heb geleerd van beleggen en IEX lezen is het dat een hoog dividend % vaak een rode vlag is. Nu is het bij PostNL wel uit te leggen maar gezien de winst in de toekomst waarschijnlijk weer terug zal lopen is er toch wel veel reden tot zorg.