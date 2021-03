Slotcall: Groei boven waarde

Na vorige week een paar procent in de plus te zijn geëindigd ging de AEX (+0,2%) vandaag op dezelfde voet verder. De schermen gloeiden gedurende de dag overwegend groen, maar kort voordat de beurs zijn deuren sloot, zakte de AEX langzaam weg.

Mede dankzij zwaargewicht ASML (+1,6%) sluit de hoofdindex uiteindelijk in het groen. Dit in tegenstelling tot de Duitse (-0,2%) en Franse (-0,2%) beurs. Het brede beeld vandaag is dat groeiaandelen terrein winnen ten koste van de traditionele waarde-aandelen.

Al moeten we de uitslagen niet overdrijven. Opvallend was wel dat India de bitcoin verboden heeft. De grootste digitale munt zakt meer dan 6%, maar heeft zijn all time high van $60.700 nog in zicht.

Aan de andere kant van wereld heeft president Biden ondertussen gezorgd voor een gigantisch steunpakket. De kersverse president van de Verenigde Staten gaat een bedrag van $1,9 biljoen de economie in pompen. Het is dus niet zo gek dat het sentiment op de financiële markt goed is.

ABN Amro

Voor ABN Amro was het vandaag even slikken. Met een min van 5,2% is de bank de grootste verliezer binnen de AEX, en dat in de laatste paar dagen dat ABN Amro deel uitmaakt van de bovenklasse van het Damrak. Reden voor de koersdaling is een zwaardere verdenking van het OM.

ABN Amro wordt sinds 2019 onderzocht nadat de bank zijn klantendossiers niet op orde had. Nu is schuldwitwassen toegevoegd aan het lijstje met verdenkingen. Het is daarom de verwachting dat de boete van de Nederlandse staat hoger uit zal vallen. Dit wordt nu door de markt ingeprijsd

Het advies van IEX-analist Martin Crum leest u in het artikel hieronder:

Beter Bed

Beter Bed (+0,6%) publiceerde afgelopen vrijdag zijn jaarcijfers. Cijfers die ietwat beneden verwachting waren. Zo viel het operationeel resultaat van €33,4 miljoen wat tegen, gezien de consensus van €35,8 miljoen. Daarnaast durft de beddengigant geen outlook te geven voor 2021.

Hoewel Beter Bed een nettowinst van €7,9 miljoen noteerde, stelde ook dit een beetje teleur. De markt ging uit van meer. Door een lage solvabiliteit keert Beter Bed nog geen dividend uit.

Om ook positief nieuws te melden: het bedrijf zag een enorme groei in de onlineverkopen. Ook de schuldpositie is verbeterd. Eind 2019 was dat nog een nettoschuld van €7,9 miljoen, waar dat nu veranderd is in een nettokaspositie van €19,3 miljoen.

Of je nu retteketet naar Beter Bed moet hollen op de beurs lees je in de analyse hieronder:

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn hard omlaag.

Nederland: -4 basispunten (-0,28%)

Duitsland:-4 basispunten (-0,34%)

Italië: -4 basispunten (+0,60%)

Verenigd Koninkrijk: -3 basispunten (+0,79%)

Verenigde Staten: -3 basispunten (+1,60%)

Brede markt

De AEX klimt 0,2% en daarmee zijn we de beste beurs van Europa.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klimt 1,3% en noteert 21,0 punten.

Wall Street blijft vandaag dicht bij huis.



De euro zakt 0,2% en noteert 1,193 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,1%) en zilver (+1,0%) doen het niet onaardig.

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-0,6%) maken een pas op de plaats.

De reden voor de daling van Bitcoin (-6,6%) is bekend

Het Damrak:

De chipsector deed het goed op het Damrak: ASMI (+2,1%), ASML (+1,2%) en Besi zelfs +3,5%. De rentes gaan omlaag en dat betekent op dit moment goed nieuws voor groeiaandelen.

(+2,1%), (+1,2%) en zelfs +3,5%. De rentes gaan omlaag en dat betekent op dit moment goed nieuws voor groeiaandelen. Tencent (-0,6%) wordt door de Chinese overheid gedwongen om zijn financiële activiteiten onder te brengen in een apart bedrijf. Grootaandeelhouder Prosus (-0,4%) staat daardoor wat onder druk.

(-0,6%) wordt door de Chinese overheid gedwongen om zijn financiële activiteiten onder te brengen in een apart bedrijf. Grootaandeelhouder (-0,4%) staat daardoor wat onder druk. Basic-Fit (+4,1%) gaat aan kop binnen de AMX. Hier was echter geen directe aanleiding voor te vinden. Ook het handelsvolume van 186.000 stukjes is niet indrukwekkend.

(+4,1%) gaat aan kop binnen de AMX. Hier was echter geen directe aanleiding voor te vinden. Ook het handelsvolume van 186.000 stukjes is niet indrukwekkend. JDE Peet's (-1,5%) blijft maar dalen. De IEX-Beleggersdesk ziet kansen. JDE Peet's opnieuw koopwaardig #JDEPEET'S https://t.co/fvVSMoSRPh — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 15, 2021

(-1,5%) blijft maar dalen. De IEX-Beleggersdesk ziet kansen. ING verhoogt de winstverwachting voor PostNL (+4,1%) en stelt zijn koersdoel daarom naar boven bij. Het aandeel gaat naar €4,75 van €4,35 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+4,1%) en stelt zijn koersdoel daarom naar boven bij. Het aandeel gaat naar €4,75 van €4,35 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Accell (+8,3%) heeft een fantastische dag achter de rug op de beurs. Het handelsvolume van 229.000 stukjes ligt ruim drie keer zo hoog als op een gemiddelde handelsdag. Er zit blijkbaar een kopertje in.

(+8,3%) heeft een fantastische dag achter de rug op de beurs. Het handelsvolume van 229.000 stukjes ligt ruim drie keer zo hoog als op een gemiddelde handelsdag. Er zit blijkbaar een kopertje in. Aandelen met een duurzaam tintje worden vandaag gekocht. Kijk maar naar Accsys (+4,9%) en Alfen (+3,9%).

(+4,9%) en (+3,9%). Lokaal wordt Inpost(+6,4%) opgepikt. De beursnieuweling bestormt door een grote overname de Franse markt. In het onderstaande artikel leest u er meer over. Overname zet InPost internationaal op de kaart #INPOST https://t.co/NtDFDs7Cb9 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 15, 2021

Adviezen

Air France-KLM: naar €4,40 van €4,15 en houden - UBS

Alfen: naar €75 van €52 en houden - Berenberg

ArcelorMittal: naar €26 van €25 en kopen - Keybanc

Heineken: naar €107 van €103 en kopen - Credit Suisse

ING: naar €4,75 van €4,35 en kopen - ING

Just Eat Takeaway: naar €140 van €141 en kopen - Barclays

PostNL: naar €4,75 van €4,35 en kopen - ING

Prosus: starten met kopen en €140 - Banco Santander

Agenda

Event Consensus Duitsland ZEW economisch sentiment mrt 73,1 VS detailhandelsverkopen feb -0,4% MoM VS industriële productie feb +0,5% MoM VS handelsvoorraden jan +0,3% MoM

Dit artikel is geschreven door Niels Koerts in samenwerking met Coen Grutters