InPost steelt show

Het is eigenlijk voor het eerst sinds de beursgang eind januari dat InPost, die van die postkluisjees, de headlines haalt. De Polen hebben cijfers en doen een overname. Is het nou een post- of een tech-bedrijf? De waardering is in ieder geval een pittige 150 keer huidige en 57 keer de verwachte winst.

De koers doet nu +6,9% en dat is de beste score sinds de beursgang.