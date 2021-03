AEX bijna net zo duur als S&P 500

Gisteren liet ik mijn vooruitblik ook al de plaatjes zien dat de AEX...

... bijna even duur is als de S&P 500. Zit ook allebei een hoop tech in, zal ik maar zeggen.

De echte Amerikaanse tech index is nog veel duurder. Merk wel op dat ze alledrie iets goedkoper zijn geworden, omdat vooral de verwachtingen stijgen.

Hier hebt u ze allemaal. Als u denkt dat waarde dit jaar beter gaat presteren dan tech is misschien de Euro Stoxx 50 een idee: niet te duur en een mooi dividend.