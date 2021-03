BeursVandaag: Trigger gezocht

De koersen open gemengd, de rentes stijgen en bitcoin komt even van haar spectaculaire all-time high af dit weekend.

Wat een plaatje, keer hoeveel wel niet in een half jaar?



De Amerikaanse rente. Ach, het is ook nooit goed. Of die daalt of stijgt, we klagen toch wel.



Intussen is de AEX goedkoper geworden. De index heeft top 688,30 staan om de opgaande trend te vervolgen:

De #AEX is ondanks koersstijging deze week v 3,5% toch goedkoper geworden. Hoe kan dat nou? Analisten hebben winstverwachtingen met zowat eurootje (per fictief aandeel AEX) verhoogd pic.twitter.com/dbWM4Be7zN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 14, 2021

Het cijferseizoen zit er op, waarde-aandelen doe beter dan technologie dit jaar - de S&P 500 staat op een all-time high, maar de Nasdaq 100 niet - de rentes stijgen, de inflatieverwachtingen lopen op, de omzet- en winstverwachtingen van de bedrijven nemen toe, de Fed gaat niks doen en de ECB wil alles doen.

Zeg maar waar de markten naar toe willen, duidelijkheid is er toch nooit. Het zou wel voor het eerst in jáááren zijn als de markt tegen de central banken in beweegt. Over de Fed gesproken, dat neemt deze week een rentebesluit en afwachten is of de voorzitter nog iets nieuws heeft te vertellen na al zijn quotes.

Er is geen nieuws voorbeurs, behalve dan dat De Telegraaf in ABN Amro is gedoken. De markt houdt al rekening met een boete van honderden miljoenen en ik vraag me af of het beurs uit maakt, of er al dan niet mensen worden vervolgd. Fraai is het niet en weer slechte publiciteit voor de bank.

Het onderzoek naar witwasproblemen bij ABN Amro heeft een voor de bank onheilspellende verbreding gekregen. Het OM verdenkt ABN inmiddels ook van het veel ernstiger ’schuldwitwassen’. Dit kan, net als bij ING, leiden tot vervolging van directieleden. https://t.co/v5DTumkfhB — ???????? ?????? (@BartMos) March 15, 2021

De opening stelt nog net veel voor, het kan nog alle kanten uit:

Marktbreed valt Shanghai wat uit de toon met een rode één voor de komma, want verder is er bar weinig te doen. Tienjaarsrentes:

Nederland -3 basispunten op -0,26%

Duitsland -1 op -0,31%

VS vlak op 1,63%

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

Analistenadvies luidt:

Alfen: naar €75 van €52 (hold) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met een spectaculair Chinees cijfer en de eerste Amerikaanse voorlopende indicator over deze maand:

03:00 China industriële productie feb +35,0% YoY (verwacht +30,0% YoY)

13:30 VS empire state manufacturing index mrt 12,95

En dan nog even dit

Woensdag dus:

Investor questions for the Fed: rebound, inflation and yields https://t.co/eoJFQ8Vl0I pic.twitter.com/AImNJdeXHy — Reuters Business (@ReutersBiz) March 15, 2021

En het is best spannend:

Dollar firm amid U.S. yield spike; bitcoin back below $60,000 following surge to record high https://t.co/AC8ZWH3FuW pic.twitter.com/OOsT0CBj5F — Reuters Business (@ReutersBiz) March 15, 2021

Het doet weer pijn aan de pomp:

Brent crude floats near $70 on demand recovery anticipation https://t.co/KN3YKObJGj pic.twitter.com/Jgf4sNF66p — Reuters Business (@ReutersBiz) March 15, 2021

Maar de massa kan toch geen Tesla betalen?

VW is an auto-industry icon, but it’s now pitted against companies that have routinely disrupted industries, casting former leaders aside in the process https://t.co/JlTpKhxpEU — Bloomberg Markets (@markets) March 15, 2021

Danone, Carrefour, maar de CAC 40 staat wel hoger dan de AEX dit jaar:

Danone board ousts Faber as chairman after activist pressure: Le Figaro https://t.co/RjM9LFi0Tp pic.twitter.com/3QFqm1hl6p — Reuters Business (@ReutersBiz) March 15, 2021

Al helemaal als ook nog de dollar aan trekt:

Alarm bells are starting to ring across emerging markets as countries brace for a new era of rising interest rates https://t.co/v3uxrjvaPv — Bloomberg Markets (@markets) March 15, 2021

Wie weet:

Global value rotation trade still has a 20% upside, Citi team says https://t.co/l1mRWCoEAf — Bloomberg Markets (@markets) March 15, 2021

Deze past er mooi bij:

Sector rendementen in de Europa. Auto's, travel en energie in de bovenste regionen. Health care in de onderste, dat had je toch niet gedacht in een pandemie. pic.twitter.com/7JvtIviCCk — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 15, 2021

Veel plezier en succes vandaag.