TA: Draagvlak blijft goed

Kijkt u eens naar de daling in Bank Nifty en de reden waarom. Communistic Debt World Banks zullen minimaal hetzelfde probleem hebben en die hebben vooral in Europa magere ratio's. Emissie's zijn daar hard nodig met een gelijke India Banking Problem. Japan kijkt omzich heen, we leven op een eiland, ok steeds minder bewoners op ons eiland, maar we krijgen gratis geld, dus wij zijn de TOP en de rest van Azie is de FLOP. Maar in de rest van Azie (Inclusief China en India) daar wonen best wel wat mensen. De Floppers zullen de Toppers meenemen naar de Floppers. Maar eerst Europa en Amerika. Die leven in hun eigen bubbel.