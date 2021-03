Slotcall: Amerikaanse rente explodeert

De AEX (-0,9%) sluit een prachtige week beroerd af. De trigger is de Amerikaanse tienjaarsrente die vandaag maar liefst 10 basispunten oploopt naar 1,63%. Dit betekent het hoogste niveau sinds februari 2020.

Het dividendrendement van de S&P500 bedraagt 1,53%. De Amerikaanse rente noteert daar licht boven waarmee er voorzichtig een alternatief komt voor aandelen. Dit geldt echter alleen voor de VS, want de Europese rentes zijn nog altijd negatief.

Daar lijkt voorlopig geen einde aan te kopen. Al er nood aan de man is, drukt de Europese Centrale Bank wel op het gaspedaal. Niettemin staan technologie-aandelen vandaag onder druk. Vooral Prosus (-6,7%) wordt massaal gedumpt.

De Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij heeft een 31%-belang in Tencent (-7,5%) en die laatste staat vandaag negatief in de spotlights. Het gerucht gaat dat de Chinese autoriteiten de macht van het bedrijf willen inperken. Mogelijk moet Tencent gedwongen verschillende onderdelen verkopen. Dit risico wordt nu ingeprijsd.

Sif

Sif (+3,5%) heeft een patent op slechte kwartaalcijfers, maar vandaag vallen ze een keer mee. De ebitda steeg afgelopen jaar met 20% tot €31,8 miljoen, daar waar wij rekenden op €25,1 miljoen.

Ook de nettowinst liep veel harder op dan verwacht. Verder is het bedrijf per saldo schuldenvrij. Een minpunt is de conservatieve outlook. Anders was de koersstijging van vandaag nog hoger geweest.

Voor dit jaar gaat onze analist Peter Schutte uit van een winst per aandeel van €0,97. Dit impliceert een K/W van circa 18. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag en dus is het weer tijd voor een nieuwe podcast. Arend Jan en ik bespreken op luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen van de afgelopen week. Ook blikken we alvast vooruit.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Waardering aandelen loopt op

ECB breidt stimulering uit.

ABN Amro uit de AEX

Tencent op de korrel genomen.

Beter Bed

Het drama Bpost

Basic-Fit

Waarom Just Eat Takeaway zo duur is

Tip van de week

De podcast is te vinden onder andere in Spotify, Google Play en Apple Podcasts. Ook kunt u gewoon op onderstaande link klikken.

De weeklijstjes

AEX deze week: +3,6%

AEX deze maand: +4,0%

AEX dit jaar: +8,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +8,6%

Underperformance

De grote winnaar deze week is wederom de bitcoin (+16,7%). Na iedere correctie zijn er weer partijen die instappen. Verder lopen alle aandelenindices op. Alleen China (-1,4%) valt wat tegen.

AEX

Just Eat Takeaway (+15,3%) publiceerde meevallende resultaten. Niettemin rekent de markt de komende twee jaar op verlies. Galapagos (-0,8%) degradeert binnenkort naar de AMX en het verhaal Prosus (-0,4%) is bekend.

AMX

Signify (+7,5%) en Besi (+7,0%) promoveren naar de AEX, Morgan Stanley denkt dat Basic-Fit (+5,1%) over zes jaar op €100 staat, en JDE Peet's (-5,0%) stelt wederom teleur. De winst van het koffiemerk zakte afgelopen jaar met 37% tot €367 miljoen

ASCX

Sligro (+12,9%) koerst nu op het niveau van voor de coronapandemie. Dat terwijl de horeca nog gewoon op slot zit. ForFarmers (+7,8%) leverde nette jaarcijfers af en bij BAM (-3,6%) wordt er vermoed ik winst genomen.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!