Dit is dus Tencent-risico Prosus

Zowel de VS als China zitten hun Big Tech achter de broek. In China lijkt dat vooral zo sinds die eind vorig jaar afgeketste, of uitgestelde beursgang van Jack Ma's Alibaba-dochter Ant Group. Volgens Wall Street Journal gebeurde dat op persoonlijk ingrijpen van de Chinese president.

De bedragen stellen niks voor, maar de markt lijkt het als een waarschuwing of zelfs mogelijk schot voor de boeg te zien? Hoe dan ook, Tencent en Prosus zitten aan een touwtje. Wordt mogelijk vervolgd.

#Prosus opent -6%. #Tentenc, waar de Zuid-Afrikanen 31% in hebben, deed vannacht -4% in Hong Kong. Hier beide in euro's #AEX -0,8% pic.twitter.com/W2NQqGBNZR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 12, 2021

Hier Bloomberg al, u hebt geen inlog nodig om uw conclusie te trekken. de kop van het artikel luidt: Tencent Faces Broad China Clampdown on Fintech, Deals

BREAKING: Tencent is the next target for Chinese regulators after a crackdown on Jack Ma's technology empire, sources say https://t.co/cRkigo2SQW pic.twitter.com/CxBOAnUkY8 — Bloomberg (@business) March 12, 2021

Het wil niet zeggen dat Tencent en daarmee ook Prosus nu óók, maar u begrijpt dat er risico is.