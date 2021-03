BeursVandaag: Aandelen tegen obligaties

De koersen blazen even uit na weer een beursfeest op Wall Street met all-time highs voor Dow Jones en S&P 500.

De S&P 500 staat op ruim een procent van 4000. Ik ken de bodem uit mijn hoofd: deze maand twaalf jaar gelden stond er 666,79 op het bord. U mag er ook nog herbelegd dividend van zeg 2% per jaar bij rekenen. Hier het beeld over het afgelopen jaar sinds de bodem. Joe.



Omdat er altijd wat is... Intussen staat de Amerikaanse inflatieverwachting boven 2,5%:



De Amerikaanse tienjaarsrente stijgt tot intussen alweer 1,59%, ofwel plus vijf basispunten vandaag. Kortom, wie krijgt er gelijk: de aandelen- of de obligatiemarkt? Ik voorspel geen beursdaling, maar er is altijd risico. Weet in alle euforie ook waar dat bij u zit.



Tot zover, over naar het Damrak. Beter Bed heeft mooie cijfers, maakt weer winst en verslaat de verwachtingen. De winkels zijn echter potdicht, het bedrijf geeft geen outlook af en keert geen dividend uit.



Wat een contrast: Sif had juist een moeizaam jaar, maar verdiende wel €0,29 per aandeel (€0,17 verwacht) en daarvan gaat €0,12 als dividend naar de aandeelhouders. Het bedrijf verwacht over dit jaar een nog hogere ebitda en is tevreden met het orderboek.



De opening oogt wat saai en zeg maar of de S&P 500 4000 aan tikt. Het kan. De AEX heeft top 688,30 staan, maar heeft nu geen haast. Weet u, ik vind alles best: stijgen, dalen en voor mijn part keen keer een bear market van veertien maanden (het gemiddelde). Maar ik wil wel die 703,18 uit 2000 zien sneuvelen!



Marktbreed ligt de dollar vlak, heeft de Nikkei 225 de sokken er in en dalen commodities wat. Het is niet alleen de aandelenmarkt, de FC Bitcoin loopt ook weer de polonaise: +2,7% op iets minder dan $57K, ofwel vlak onder de all time high.



De rentes nog. Zie de VS...

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:07 Ray-Ban-eigenaar boekt stuk minder omzet in coronajaar

07:49 CBS: uitstootdoelstelling bijna gehaald door coronacrisis

07:19 Nikkei zet opmars voort door optimisme economisch herstel

11 mrt 'Verenigde Staten leggen beperkingen op aan leveranciers Huawei'

11 mrt Wall Street naar nieuwe records nu coronasteun Biden rond is

11 mrt Biden zet handtekening onder coronasteunpakket van 1900 miljard

11 mrt 'Huizenbezitters willen geen gemorrel aan hypotheekrenteaftrek'

11 mrt 'Chinese toezichthouders overwegen recordboete tegen Alibaba'

11 mrt 'Duurzame producten zijn niet per se brandveilig'

11 mrt Rentebesluit ECB en goedkeuring vaccin vallen goed op beurzen

De agenda met Duitse inflatie die uiteraard körig in die Prikke ist. Normaal let de beurs amper op producentenprijzen, maar let toch maar even op om 14:30 uur gezien de marktomstandigheden.

08:00 Beter Bed Q4-cijfers

08:00 Sif Q4-cijfers

08:00 VK industriële productie jan +0,6% MoM

08:00 Duitsland inflatie CPI feb +0,7% MoM

14:30 VS inflatie PPI feb +0,3% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mrt 75,7

En dan nog even dit

De terugblik:

The S&P 500 and Dow closed at record highs. Mega-cap stocks led the rally, recouping losses from a recent pullback https://t.co/GUlk7v1169 pic.twitter.com/SoU9WwS3jr — Reuters Business (@ReutersBiz) March 12, 2021

Het is overal feest:

World’s largest #cryptocurrency is picking up momentum once again, approaching its record high set last month amid a broader risk-on rally in financial markets https://t.co/gI2V6VozMK



More on @crypto: https://t.co/0hV5BEXtUF #Bitcoin $BTC pic.twitter.com/pSHocYUr7E — Bloomberg Crypto (@crypto) March 12, 2021

Komt het geld nog naar de beurs nog, of heeft iedereen in anticipatie al...

Stimulus checks could start hitting bank accounts this weekend, White House says https://t.co/lzjRC6gba0 — CNBC (@CNBC) March 11, 2021

Wie is er niet bullish?

"CEO confidence is at a 17 year high... Main Street is a little more reticent... all of this goes into the mantra that it's going to take us a long time to really get back where we were," says @Conferenceboard's President & CEO Steve Odland. pic.twitter.com/VPnnr7KDzA — The Exchange (@CNBCTheExchange) March 11, 2021

Nog meer:

Biden's stimulus to fuel faster U.S. recovery; jobs outlook still dull: Reuters poll https://t.co/J8iwc3VjdP pic.twitter.com/vKQTLy5NQx — Reuters Business (@ReutersBiz) March 12, 2021

Dat u het weet:

While China has largely emerged from lockdowns with most businesses resuming production, https://t.co/LOi8NHnjTY’s domestic consumers continue to shop online for everything from daily groceries to luxury products https://t.co/PiYvduJTol pic.twitter.com/JEYhXqNZrf — Reuters Business (@ReutersBiz) March 11, 2021

Inderdaad...

"If Big Tech has our data, why are targeted ads so terrible?"



YES. @ElaineDMoore asking the correct question. I am pursued around the web by ridiculous ads. https://t.co/icUVE9kGx6 — Katie Martin (@katie_martin_fx) March 11, 2021

Prettig weekend :-)

What will you do with the majority (>50%) of the next stimulus check? — Charlie Bilello (@charliebilello) March 10, 2021

Of Google deze namen eens. Met grofweg de helft liep het niet goed af.

Leuk om nog eens naar de AEX van 2000 te kijken, vlak voor dat Euronext de regels versoepelde en er bedrijven als KPN Qwest en Versatel in kwamen. pic.twitter.com/irDh1GIT88 — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 12, 2021

En nog even reclame voor mezelf en collega Niels Koerts. Kom gezellig langs.

Veel plezier en succes vandaag.