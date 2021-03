Verhip, Facebook

Van alle big tech bedrijven is Facebook ook verreweg het meest kwetsbare. De meeste overheden zijn inmiddels wel meer dan klaar met hun data verzamel praktijken en ze verliezen toch flink markt onder jongeren, en jongeren zijn de toekomst.



Ik zou mijn geld er dan ook niet op zetten. Ik heb ze wel even gehad maar ik zie Facebook/Whatsapp/Instagram niet nog eens 20 jaar overleven en ook niet verder groeien. Zelfde kun je zeggen over veel andere aandelen met een relatief aantrekkelijke k/w. Mr market is niet bild en de consensus is dus ook dat Facebook gewoon een stuk minder aantrekkelijk is dan de rest van de big tech aandelen.