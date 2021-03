TA: Lente-offensief Wall Street

Waaaat:



Deutsche Bank CEO 2020 pay up 46% as bank turns profit



Afgelopen jaar 113 miljoen winst. Waarschijnlijk omdat de beurs het goed gedaan heeft.

Jaar ervoor 5,8 miljard verlies, en in 10 jaar bijna 9 miljard verlies.

Maar hee, weer winst, dus ceo 49% meer en overige bonussen 29% omhoog!

Want ja, geld is gratis om weg te geven toch. (Wanneer waren die extreme bonussen ook alweer, owja, net voordat iedereen erachter kwam dat er geen oneindig geld was. Das nu gelukkig anders)