S&P 500 op een... ja dus

Weer een rally op Wall Street. Het staat er.

De S&P 500 zet maar weer eens een all time high neer. #DowJones ook, #Nasdaqjes (nog?) niet pic.twitter.com/NiJQgjwQIX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 11, 2021

De Nasdaqjes gaan nog harder, ofwel u ziet weer veel tech bovenaan:

De verliezers nog even en oh, want een ironie. General Electric was in 2000 even het grootste aandeel ter wereld. Das war einmal. Verdubbeld sinds vorig jaar zomer, dat wel, maar vandaag zit het even tegen.

U bent dan misschien geneigd te denken dat de rente wel een tikkie, maar nee. Het is blijkbaar even geen probleem meer. Zoals is de beurs dan ook wel weer.