Slotcall: ECB doet het weer

Amper een week geleden gingen de koersen van technologiebedrijven uit angst voor een oplopende rente nog hard omlaag, maar nu kruipen ze alweer richting nieuwe records. Zo ook de AEX (+0,8%).

Nog 3% te gaan en het oude record van 701,56 punten, dat dateert van 4 september 2000, wordt gebroken. Gelet op het huidige sentiment moet het raar lopen, wil er dit jaar geen nieuwe all time high op het bord komen.

De Europese Centrale Bank is bereid hieraan mee te werken, want vandaag kondigde het aan om het opkoopprogramma van staatsleningen aanzienlijk op te voeren. ECB-voorzitter Christine Lagarde noemde de recente rentestijging een risico voor het financiële systeem.

Tja, de Italiaanse tienjaarsrente is gestegen van 0,5% eind vorig jaar naar 0,6% nu. Dat noem ik nou geen schokkende stijging. Zo hoog is die rente toch niet voor een land met een begrotingstekort van 9% en een staatsschuld van 156% ten opzichte van het bruto binnenlands product?

ForFarmers

ForFarmers (+4,4%) publiceerde vandaag zijn jaarcijfers. De resultaten bevestigen dat afgelopen jaar pittig was voor het bedrijf. Mede door de gesloten horeca zakten de volumes afgelopen jaar met 3,5%.

Efficiëntiemaatregelen zorgen er wel voor dat de onderliggende 8,7% hoger uitkwam op €96,2 miljoen. ForFarmers keert over boekjaar 2020 een dividend van €0,29 per aandeel uit. Dit impliceert een dividendrendement van 5%.

Op hoge groei hoeft u de komende jaren echter niet te rekenen. Maar goed, een bedrijf hoeft niet perse hard te groeien om een aantrekkelijke belegging te zijn. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Gamestop

Begin dit jaar bereikte de koers van GameStop (-1,9%) extreme hoogtes nadat Reddit-gebruikers massaal aan boord stapten van de trein. Zo snel als de koers steeg, zo snel daalde hij ook weer.

Toch is het nog niet gedaan met GameStop. Als een gewond dier krabbelde de koers de afgelopen dagen tot ruim $331, waarna de prijs gisteren plots met 40% naar beneden dook.

Hoewel de koers weer licht herstelde blijft GameStop een spartelend aandeel waar enkel nog waaghalzen en überoptimisten in lijken te zitten. Het aandeel is inmiddels dusdanig populair dat ik er zelfs continue reclames over ontvang.

Deze reclameslogan van een CFD-aanbieder is het mooist: Gamestop skyrockets 275% in a single day. Time to trade is now!. Dit doet mij eerlijk gezegd een beetje denken aan eind jaren 90. Het is bekend waar dat uiteindelijk toe leidde.

Rentes

De Europese tienjaarsrentes kelderen, terwijl die van de VS licht oploopt.

Nederland: -3 basispunten (-0,28%)

Duitsland:-3 basispunten (-0,34%)

Italië: -9 basispunten (+0,59%)

Verenigd Koninkrijk: +2 basispunten (+0,74%)

Verenigde Staten: +2 basispunten (+1,54%)

Brede markt

De AEX klimt 0,8% en daarmee presteren we een tikje beter dan de Duitsers (+0,1%) en Fransen (+0,7%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 4,6% en noteert 21,5 punten.

Wall Street vliegt omhoog. De S&P500 (+1,6%) zet zelfs een all time high op het bord.



De euro klimt 0,4% en noteert 1,198 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,1%) en zilver (-0,6%) kunnen niet profiteren van de zwakke dollar.

Olie: WTI (+1,8%) en Brent (+2,0%) pakken de stijgende lijn weer op.

Bitcoin (-0,3%) maakt een pas op de plaats.

Het Damrak:

De rentes gaan omlaag en dat betekent slecht nieuws voor de banken en verzekeraars. Met name ING (-3,7%) en ABN Amro (-2,4%) krijgen een tik.

(-3,7%) en (-2,4%) krijgen een tik. De chippers gaan daarentegen door het dak. ASMI (+5,3%), ASML (+2,8%) en Besi (+6,0%) zijn niet ver meer verwijderd van hun hoogste koers ooit.

(+5,3%), (+2,8%) en (+6,0%) zijn niet ver meer verwijderd van hun hoogste koers ooit. Prosus (+2,7%) gaat sinds de koersdoelverhoging van Goldman Sachs lekker. De Amerikaanse zakenbank hanteert een target price van €164.

(+2,7%) gaat sinds de koersdoelverhoging van Goldman Sachs lekker. De Amerikaanse zakenbank hanteert een target price van €164. Adyen (+5,3%) moet u op dit soort dagen ook hebben.

(+5,3%) moet u op dit soort dagen ook hebben. Independent Research blijft zeer negatief over Unibail Rodamco (+0,7%). De zakenbank hanteert een koersdoel van €40. Dat is zo'n beetje de helft van wat er nu op het bord staat.

(+0,7%). De zakenbank hanteert een koersdoel van €40. Dat is zo'n beetje de helft van wat er nu op het bord staat. Basic-Fit (+5,3%) is de stuiterbal van deze week. Morgan Stanley denkt dat de sportschoolketen over 6 jaar op €100 koerst.

(+5,3%) is de stuiterbal van deze week. Morgan Stanley denkt dat de sportschoolketen over 6 jaar op €100 koerst. NSI (+2,3%) is snel bekomen van de degradatie naar de ASCX.

(+2,3%) is snel bekomen van de degradatie naar de ASCX. Het lelijke eendje binnen de AMX is vandaag TKH (-1,4%). Groot nieuws kom ik niet tegen.

(-1,4%). Groot nieuws kom ik niet tegen. Als Tesla (+3,3%) stijgt, doet Alfen (+4,9%) vrolijk mee. Sowieso is het een goede dag voor groeibedrijven.

(+3,3%) stijgt, doet (+4,9%) vrolijk mee. Sowieso is het een goede dag voor groeibedrijven. Lokaal neemt Beter Bed (+6,6%) een voorschot op de jaarcijfers van morgen.

Adviezen

ABN Amro: naar €11 van €10 en houden - Royal Bank of Canada

ASMI: naar €230 en kopen - Kepler Cheuvreux

Besi: naar €70 van €45 en kopen - Kepler Cheuvreux

ING: naar €11 van €10 en kopen - Royal Bank of Canada

JDE Peet's naar €38 van €40 en kopen - Deutsche Bank

JDE Peet's: naar €38 van €41 en kopen - Berenberg

Just Eat Takeaway: naar €145 van €140 en kopen - Bank of America

Just Eat Takeaway: naar €142 van €137 en kopen - Credit Suisse

Just Eat Takeaway: naar €141 van €135 en kopen - Barclays

Unibail Rodamco: naar €40 van €35 en verkopen - Independent Research

Nu nog even dit

Agenda

Event Consensus Beter Bed Q4-cijfers Sif Q4-cijfers VK industriële productie jan +0,6% MoM Duitsland inflatie CPI feb +0,8% MoM VS inflatie PPI feb +0,3% MoM VS consumentenvertrouwen Michigan mrt 75,7

Dit artikel is geschreven door Niels Koerts in samenwerking met Coen Grutters