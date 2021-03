Tracker Tips: Actief in duurzaamheid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Overig Categorie: Trackers

First Trust heeft deze week een actief beheerde wereldwijde ESG ETF gelanceerd waarin de factoren kwaliteit en lage volatiliteit zijn verwerkt. Dit is de eerste duurzame tracker die de Amerikaanse ETF-provider in Europa heeft gelanceerd. FCSG De First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF met ticker FCSG en isincode IE00BKPSPT20 is verhandelbaar op Euronext Amsterdam en kost 0,75% op jaarbasis. De basis van FCSG is de MSCI ACWI ESG Leaders-index, die blootstelling biedt aan grote en middelgrote bedrijven uit 23 ontwikkelde en 27 opkomende landen. Bedrijven die betrokken zijn bij alcohol, tabak, gokken, kernenergie, conventionele wapens en civiele vuurwapens worden uitgesloten. Methodiek De zogeheten kapitaalkrachtbenadering van First Trust sluit elk bedrijf uit dat: geen minimum driejarig gemiddeld handelsvolume van $ 5 miljoen heeft en een minimum van $ 1 miljard aan cash en kortetermijninvesteringen

een langetermijnschuld/marktkapitalisatie-ratio heeft van minder dan 30%

en die geen rendement op eigen vermogen van meer dan 15% heeft Rekening houdend met de volatiliteit op korte en lange termijn en de concentratie van landen en sectoren, bestaat de mand van FCSG uit 50 aandelen. De 50 aandelen worden gelijk gewogen en halfjaarlijks opnieuw geherbalanceerd. Verder geldt dat elk aandeel dat onder de ESG-rating van MSCI lager dan BB scoort, tussen herbalanceringsdata kan worden verwijderd. ESG-evolutie De komst van Amerikaanse aanbieders van ETF’s in Europa plaveit de weg voor nieuwe duurzame trackers, die met behulp van smart beta worden gevormd. Vergelijkbaar met de twee nieuwe ESG-varianten van Northern Trust in mijn vorige column, combineert First Trust de factoren kwaliteit en lage volatiliteit in een actieve ESG-ETF. Het duurzame palet van trackers wordt hiermee meer gediversifieerd en verbreed voor de maatschappelijk verantwoorde belegger.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.