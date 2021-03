Apple wil auto heruitvinden

Het genie van Apple CEO Tim Cook zit 'm niet in innovatieve producten, maar in het stroomlijnen van de supply chain. En geld verdienen! Heel veel geld verdienen. Ook voor de aandeelhouders, kijk maar. U ziet op een eigen as:

Toch wil hij een one more thing als erfenis achterlaten? Apple zou al jaren bezig zijn met de ontwikkeling van een elektrische auto. Maar dan wel eentje die, net als de iPhone, het ding heruitvindt. Zie de Tesla's maar, die hebben alleen geen motorblok, maar ogen en werken grofweg net zoals gewone wagens.

Bloomberg heeft een interessant verhaal hoe Apple tevergeefs een partner in de bestaande auto-industrie heeft gezocht. Niemand zou willen. Dan maar zelf met eventueel pure tech-partners. want Cook wil geen fabriek bouwen. Kan Apple het ook zonder Steve Jobs, die deze zomer alweer tien jaar geleden overleed.

Wie is er niet benieuwd...

Zei ik daar net Tesla en Steve Jobs? Ja.

Tesla CEO Elon Musk is in some ways ‘the Steve Jobs of our time’: Walter Isaacson https://t.co/HSgnhzxNLq by @MaxZahn_ and @serwer pic.twitter.com/jFP8HuBdaG