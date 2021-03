Dag vogels, bloemen, banken en verzekeraars

De ECB weigert te zeggen hoeveel euro's ze er de komende maanden tegenaan kiepert (om de rentes koste wat kost op diepvriesstand te houden). En dat komt aan in de AEX, zie onze banken en verzekeraars maar. Gelukkig hebben we al die tech nog, waardoor u aan de index zelf niet veel afleest.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

Recente columns van Arend Jan Kamp