Fugro op €10, Shell, Brunel & Brent

Opluchting, toch? Royal Dutch Shell even niet, maar Fugro zette vandaag voor het eerst sinds een jaar weer een tientje op het bord en bij Brunel doemt dat ook weer op. Over de afgelopen (paar) jaar heb ik het maar even niet - huilt u maar even uit bij onze hulplijnen - maar dit jaar liggen ze allemaal goed.

Royal Dutch Shell +25,5%

Fugro +30,5%

Brunel +29,6%

Het zijn onze meest gevoelige oliewaarden. Vopak natuurlijk ook, maar dat reageert meer op opslagcapaciteit dan de prijs. Hoe verhouden die drie zich tot olie zelf (in dollars)?

West-Texas Light Intermdiate (WTI) +34,7%

Brent +33,3%

Tja, hoe lang trek ik de grafiek terug? Dat is altijd aanvechtbaar, maar ik neem vanaf 1 augustus 2014 toen na jaren kabbelen de vlam in de pan ging. Sindsdien is het eigenlijk permanent onrustig en zijn met de duurzaamheidsrevolutie ook de decennialange vooruitzichten voor olie onder druk komen te staan.

Ik heb die drie fondsen links hun eigen as gegeven en rechts Brent in euro's, zodat u zo goed mogelijk de lijntjes met elkaar kan vergelijken. Bij vooral Fugro speelden ook nog eens de nodige (hoest, kuch) akkefietjes in die jaren, maar het fonds springt er als troost nog goed uit in vergelijking met Brunel.

De correlaties zijn duidelijk, maar zoals altijd hebben die nul voorspellend vermogen. Aan de koersdoelen van de zakenbanken van allemaal rond $100 voor WTI en Brent eind dit jaar kan u ook geen enkel recht ontlenen. De beruchte onderinvestering in de sector is een feit, maar dat is ook al jaren zo.

Het strak oplopende Brentlijntje en de percentages hierboven suggereren meer upside, maar ook dat is hachelijk. Misschien zijn een aantrekkende economie en mogelijke oplopende inflatie nog de beste bull cases. Zeker Shell weet die snel door te rekenen. De bear case is zoals altijd: een imploderende olieprijs

Nog even toevoeging, die claimemissietoestanden dus: