BeursVandaag: Gratis geld

Futures openen hoger, Dow Jones op een all-time high, rente staat nagenoeg vlak en de dollar is wat gedaald tot ruim 1,19.

Vrijdag tekent president Joe Biden voor het steunplan van $1,9 biljoen voor de economie en $1400 per kostwinner. Volgens Goldman Sachs en Deutsche Bank gaat daarvan $350 à $405 miljard naar de beurs. Wie zin heeft te dobbelen: Tesla (Nio, Alfen en Fastned), Nasdaq 100, meme-aandelen en bitcoin? Of this time it's different :-)

Shares of Koss and GameStop surged in early trading as traders bet some of the fiscal stimulus package money will wind its way into ‘meme stocks.' More here: https://t.co/TF1oc8ITCZ pic.twitter.com/Qe5Ij3OiLt — Reuters Business (@ReutersBiz) March 11, 2021

Over naar de polder, want ForFarmers heeft jaarcijfers: 3,5% minder volume, 4,5% meer omzet, 8,7% meer ebitda, dividend centje omhoog naar €0,29 en - opgelet - 30% hogere grondstofprijzen, die, al dan niet meteen, aan de klant zijn doorberekend.

Hunter Douglas, dat onder bod ligt van CEO en grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg, zag omzet en winst onder druk staan en keert geen dividend uit over 2020. Ik zie nog geen persbericht, maar wel deze headlines.

Over naar de opening en die is groen, prestatie op zich met dat herfstweer buiten. De AEX heeft jaartop 688,30 punten staan als mikpunt.

Marktbreed kleuren alle indices groen met Shanghai als groenste. VS tech is het enige dat nipt verloor, maar u ziet de future dat nu wegpoetsen. Commodities liggen min of meer vlak. Bitcoin doet +3,6% op $55,5K Tienjaarsrentes:

Nederland vlak op -0,25%

Duitsland -1 basispunt op -0,32%

VS +1 op 1,53%

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:34 Rabobank rekent op snel herstel economie na crisis

07:25 Transportbedrijven zetten Nikkei op winst

06:59 'Arbeidsmarkt trekt aan, personeelstekort in zorg wat minder'

06:58 'Oplopende staatsschuld geen probleem in verkiezingsprogramma's'

10 mrt Omstreden app Parler keert niet terug in App Store Apple

10 mrt Wall Street sluit overwegend hoger

10 mrt EU-parlement wil heffing op import uit klimaatonvriendelijk land

10 mrt Duitse minister wil minder strikte begrotingsdiscipline

10 mrt Miljoenen websites plat door brand in Frans datacenter

10 mrt Biden zet vrijdag handtekening onder steunpakket van 1,9 biljoen

10 mrt Begrotingstekort VS was al meer dan 1 biljoen dollar

10 mrt Biden loodst steunpakket van 1900 miljard dollar door Congres

10 mrt Facebook vraagt rechter om antitrustzaak te seponeren

10 mrt EU-parlement vraagt Brussel om wet verantwoord ondernemen

10 mrt Weer wilde rit voor aandeel GameStop op Wall Street

10 mrt Totale marktwaarde bitcoin weer boven de 1000 miljard dollar

10 mrt ING verdwijnt uit hoofdindex beurs Brussel

10 mrt Duits industrieconcern Thyssenkrupp schrapt nog eens 750 banen

10 mrt PvdA wil hulploket voor ondernemers met schulden na coronacrisis

10 mrt ABN AMRO verliest na degradatie, Just Eat Takeaway stut AEX

Analistenadvies luidt:

JDE Peet's: naar €38 van €41 (buy) - Berenberg

TKH: naar €45 van €50 (buy) - Berenberg

De agenda:

08:00 Hunter Douglas Q4-cijfers

08:00 ForFarmers Q4-cijfers

08:00 GBL Q4-cijfers

12:00 OPEC maandelijks rapport

13:45 ECB rentebesluit 0,0% en -0,5%

14:30 Persconferentie ECB-president Christine Lagarde

En dan nog even dit

De terugblik met weer een all-time high op Wall Street:

The Dow hit a record high and the S&P 500 climbed as lawmakers approved one of the largest stimulus measures in U.S. history. More here: https://t.co/3Vc5JwUCUO pic.twitter.com/PTWhijn7yA — Reuters Business (@ReutersBiz) March 11, 2021

Nog even een kleine toevoeging:

Opmerkelijk:



"Short covering outpaced long sales by a ratio of 4 to 1 on Tuesday." https://t.co/AbnlmrfysG — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 10, 2021

De details van dat plan:

What you need to know about the third round of stimulus payments (via @CNBCMakeIt) https://t.co/MT7zgnfPrR — CNBC (@CNBC) March 10, 2021

Dat plan zijn we maandag weer vergeten op de beurs en dan kijken we hier weer naar? Kan, hoeft niet. Iets is pas een probleem, als we dat met z´n allen vinden.

The surge in US inflation expectations continues unabated, highest since 2008... pic.twitter.com/SOHodv1Ye6 — Charlie Bilello (@charliebilello) March 10, 2021

Wat zegt de ECB vanmiddag om de ver-schrik-ke-lij-ke rentestijging van de laatste tijd een halt toe te roepen? Duitse rente -0,3% en Italiaanse op +0,7%, de rillingen lopen over de ruggen in Frankfort (en Brussel).

ECB to signal faster money printing to combat yield rise https://t.co/1EXg560oPe pic.twitter.com/ca4B5CVQtU — Reuters Business (@ReutersBiz) March 11, 2021

Verhip, ING verdwijnt uit de Bel20:

Zo, voor wie vannacht op Mars toefde: de BEL-20 herschikking voegt toe:#Elia#Melexis



Ten nadele van#ING#Barco



Impact:

- Briefpapier aanpassen met Euronext-logo

- Een welgemeend proficiat ontvangen

- Mss net dat ietsje meer coverage

- Nadenken over een BEL45? pic.twitter.com/4U66zYBiqL — Tom Simonts (@TSimonts) March 11, 2021

Nog zo'n meme-aandeel (dat in januari handig gebruikmaakte van de koers-spike om een emissie te doen en schulden af te lossen):

AMC bets on new movie releases, vaccine roll-outs to boost revenue https://t.co/NYy8eze12K pic.twitter.com/AzarHRUbmw — Reuters Business (@ReutersBiz) March 11, 2021

Het feest gaat weer gewoon door:

Roblox surges in its public debut. ?? “Kids gaming app Roblox goes public on the NYSE” https://t.co/onXIjAr57D — CNBC (@CNBC) March 10, 2021

Deze past er leuk bij:

Gemiddeld kreeg hij zo eens per generatie te horen dat hij oud was en de nieuwe tijd niet begreep. Warren Buffett belegt sinds 1941 toen hij zes aandelen Cities Service kocht voor $38 per stuk. Smak geld in die tijd overigens. https://t.co/73FIAMgfIb — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 10, 2021

Nog niet gelezen:

NEW: To build a car, Apple has three primary options https://t.co/GTaCWoQQTK — Bloomberg Markets (@markets) March 11, 2021

Dan nog even serieus:

Foreign investors were behind a $408 billion flood of investment into China’s stocks and bonds last year. Now they’re having buyer’s remorse, says @shuli_ren https://t.co/5UpGZGLz0P via @bopinion — Bloomberg Markets (@markets) March 11, 2021

Veel plezier en succes vandaag.