TA: Schade FAANG beperkt

De Amsterdamse beurs heeft de afgelopen dagen een mooi herstel laten zien waardoor de kortetermijn-correctieve fase werd afgebroken. Hoewel de stijgende trend recent is overgegaan in een meer neutraal koersverloop, kunnen we toch langzaam weer opwaarts kijken.

De verkoopgolf in de techsector lijkt even voorbij. Dinsdag liet de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq een stijging zien van bijna 4%, de grootste dagwinst in vier maanden tijd. Een nieuwe opleving van de techsector zou ook de Nederlandse beurs een extra zetje kunnen geven.

FAANG

Afgezien van Alphabet hebben de FAANG-aandelen, de grootste techgiganten op de Amerikaanse beurs, de afgelopen weken flink wat terrein moeten prijsgeven. Ik beoordeel de technische schade voor de lange termijn bij deze zwaargewichten.

Facebook

Facebook wist sinds eind vorig jaar al niet meer te overtuigen en heeft de laatste maanden per saldo een neutraal koersverloop laten zien. De verkoopdruk van de afgelopen weken heeft weinig nieuwe schade aan het technische plaatje toegebracht.

Voorlopig kan het vlakke koersverloop worden voortgezet. Pas na een doorbraak onder steun $244,13 zal het beeld verder verzwakken en kan een grotere correctie plaatsvinden.

Amazon

Amazon beweegt sinds medio 2020 in zijwaartse richting. De koers heeft de stijgende trend verlaten en beweegt in een neutrale bandbreedte tussen steun $2.871 en weerstand $3.552. Door de recente koersdruk is Amazon teruggezakt naar de onderkant van deze bandbreedte.

Als de koers rond dit niveau wordt opgevangen, kan een nieuwe opleving richting de weerstand worden ingezet. Een doorbraak van de steun zal het beeld echter flinke schade toebregen en nieuwe verkoopdruk uitlokken.

Apple

Apple heeft door de recente terugval de stijgende trend verlaten nadat de koers was afgeketst op weerstand $137,98, gevormd door de top van eind 2020. De 200-dagenlijn kan nu als eerste steun bieden rond het huidige koersniveau.

Als de correctie doorzet, ligt de volgende steunzone vlak boven de 100 dollar, gevormd door de bodems van eind vorig jaar. Voorlopig mag een meer neutraal koersverloop worden verwacht.

Netflix

Netflix beweegt al enkele maanden binnen een neutrale bandbreedte tussen steun $466 en weerstand $575. De bewegingen binnen deze bandbreedte zijn volatiel en zonder duidelijke richting.

Netflix heeft recent de herstelbeweging binnen de bandbreedte afgebroken. Om niet verder te verzwakken, dient de koers nogmaals te worden opgevangen op of boven de steun. Een doorbraak van de steun zal ruimte vrijmaken voor een grotere correctie.

Alphabet (Google)

In tegenstelling tot de overige FAANG-aandelen ligt Alphabet er technisch nog zeer goed bij. De verkoopdruk is heel beperkt gebleven, waardoor er slechts sprake is van een adempauze binnen de stijgende trend.

De opgaande beweging kan worden voortgezet richting koersdoel $2.200 zolang het patroon van hogere toppen en bodems intact blijift.