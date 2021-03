Just Eat Takeaway in WSJ

Los van hoe u denkt over het aandeel en bedrijf, ik zou ontzettend trots zijn als ik Jitse Groen was en dit zag. Daarom vind ik het ook leuk dat Richard Blickmans Besi in de AEX komt, maar helaas: Onno van der Stolpe's Galapagos verdwijnt er weer uit. Ik houd zelf van ondernemers, die brengen meer dan managers.

Dat kan helaas ook minder uitpakken, zoal we nu bij Galapagos weten, maar ondernemen en beleggen is risico nemen. En dat doet Groen zeker: hij gaat voor de onbetwiste nummer één plek in ieder land, of niet. Dat gaat tot dusverre goed, maar dat is geen enkele garantie op.

Overigens, als je kopij in WSJ krijgt, dan sta je op Wall Street op de radar. Dat kan belangstelling voor het aandeel teweeg brengen. Geldt ook voor bijvoorbeeld Barron's.

Dan begin je op je zolderkamer een bedrijf en dan schrijft vandaag niemand minder dan Wall Street Journal over "online takeout giant #JustEatTakeaway die er mss aan komt". Ga je deze boven je schoorsteenmantel plakken @jitsegroen? Dat mag ?? https://t.co/3xrJfn3OFB — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 10, 2021

Behalve op WSJ krijgt het aandeel ook aandacht hier op IEX: