Slotcall: "ECB overweegt nieuw opkoopprogramma"

Het sentiment op de financiële markten blijft goed. De AEX (+0,4%) profiteert van een meevallend Amerikaans inflatiecijfer. De consumentenprijsindex steeg in februari met 0,1% op maandbasis daar waar de markt rekende op een plus van 0,2%.

Het is een voorzichtig signaal dat de inflatie nog niet uit de hand loopt. Op het nieuws liepen de rentes wat terug en dat geeft de beurs een zetje in de goede richting. De grootste daler binnen de AEX is ABN Amro (-3,0%).

De bank verdwijnt binnenkort uit de hoofdindex en daarom moeten indexbeleggers de stukken van de hand doen. Hetzelfde geldt voor Galapagos (-2,0%). Besi (-0,5%) en Signify (+1,4%) bewandelen de omgekeerde weg.

Er is ook goed nieuws voor Alfen (+2,4%) en AMG (-0,3%), want beide bedrijven worden toegevoegd aan de AMX. Zij nemen de plek in van kabelaar Altice en kantoorvastgoedfonds NSI (-1,2%).

ECB fantasie

Zakenblad De Tijd meldt dat de Europese Centrale Bank overweegt om nog meer staatsobligaties op te kopen. De rentes liepen de laatste maanden wat op en dan wordt Frankfurt direct nerveus. Morgen is het rentebesluit dus dan horen we er meer over.

Just Eat Takeaway

De markt reageert positief op de jaarcijfers die de maaltijdbezorger vandaag naar buiten bracht. Opvallend was dat het bedrijf een bod op een Braziliaanse deelneming heeft afgewezen. Het gaat om 33% van de aandelen in het snelgroeiende iFood die op dit moment in bezit zijn van Just Eat Takeaway (+5,9%).

De jaarcijfers bezorgen aandeelhouders ook een glimlach. De jaaromzet is met 54% gegroeid, het aantal bestellingen steeg met 42% en de onderliggende ebitda is uitgekomen op €256 miljoen.

JET verwacht nog altijd begin dit jaar de overname van GrubHub te voltooien. JET gaat er vol voor om als winnaar uit de maaltijdbezorgingsoorlog te komen. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel

Bpost onderuit

Bpost (-17,4%) is de grote verliezer op de Belgische beurs. De bloedrode cijfers hebben van doen met de jaarcijfers die het Belgische postbedrijf gisteren presenteerde. Beleggers en analisten hadden betere cijfers verwacht.

De ebit over heel 2020 bedroeg namelijk €280,6 miljoen, waar analisten rekenden op €294,1 miljoen. Een forse daling ten opzichte van de €310,8 miljoen een jaar eerder. In het barslechte jaar boekte Bpost een nettoverlies van €19,2 miljoen. Ter vergelijking: dat was een jaar eerder nog een nettowinst van €173,1 miljoen.

Een tweede tegenvaller is dat het bedrijf niet bekendmaakte hoeveel dividend het uitkeert aan de aandeelhouders. Dit in tegenstelling tot PostNL (-3,1%) dat noteert tegen een dividendrendement 7,5%. Het geeft maar weer aan dat de ene post-en pakketbezorger de andere niet is.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier blijven vandaag dicht bij huis.

Nederland: -0 basispunten (-0,25%)

Duitsland:-1 basispunt (-0,31%)

Italië: -2 basispunten (+0,68%)

Verenigd Koninkrijk: -1 basispunt (+0,72%)

Verenigde Staten: -0 basispunten (+1,54%)

Brede markt

De AEX klimt 0,4% en daarmee blijven we wat achter ten opzichte van de Duitsers (+0,7%) en Fransen (+1,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 5,2% en noteert 22,8 punten.

Wall Street koerst zo'n 0,6% in het groen. De grote uitschieter is de Dow Jones met een plus van 1,3%.



De euro zakt 0,1% en noteert 1,190 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,1%) en zilver (+0,1%) blijven dicht bij huis.

Olie: WTI (-0,2%) en Brent (-0,0%) maken een pas op de plaats.

Bitcoin (+3,3%) dendert door.

Het Damrak:

De media maakt zich druk om de bonus van Akzo Nobel CEO Thierry Vanlancker, maar het aandeel loopt vandaag gewoon 4,8% op.

CEO Thierry Vanlancker, maar het aandeel loopt vandaag gewoon 4,8% op. De chippers ASMI (-3,0%) en ASML (-1,2%) hebben het even niet. Besi (-0,5%) doet het verhoudingsgewijs wat beter omdat het aandeel wordt opgenomen in de AEX.

(-3,0%) en (-1,2%) hebben het even niet. (-0,5%) doet het verhoudingsgewijs wat beter omdat het aandeel wordt opgenomen in de AEX. Verzekeraars zijn niet de aandelen die u moet hebben op het moment dat de ECB gaat verruimen. Aegon (-1,2%), NN Group (-0,3%) en ASR (-0,1%) blijven daarom wat achter.

(-1,2%), (-0,3%) en (-0,1%) blijven daarom wat achter. Philips (+3,1%) nadert zijn all time high.

(+3,1%) nadert zijn all time high. Het is mij een raadsel waarom Ahold (+2,0%) nu wordt opgepikt. Het handelsvolume van 4 miljoen stukjes is niet schokkend hoog.

(+2,0%) nu wordt opgepikt. Het handelsvolume van 4 miljoen stukjes is niet schokkend hoog. Basic-Fit (-4,3%) werd vanochtend van de kooplijst van The Royal Bank of Canada geschrapt.

(-4,3%) werd vanochtend van de kooplijst van The Royal Bank of Canada geschrapt. De jaarcijfers van Corbion (+7,5%) werden afgelopen week niet gepruimd, maar nu vindt er een herstelrally plaats. Onze analist Martin Crum vindt het aandeel tegen een getaxeerde K/W van 28 over 2021 niet goedkoop. Reality check bij Corbion #Corbion https://t.co/0Fv0vrX21u — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 8, 2021

(+7,5%) werden afgelopen week niet gepruimd, maar nu vindt er een herstelrally plaats. Onze analist Martin Crum vindt het aandeel tegen een getaxeerde K/W van 28 over 2021 niet goedkoop. PostNL (-3,1%) heeft last van de beroerde cijfers van Bpost.

(-3,1%) heeft last van de beroerde cijfers van Bpost. Morgenochtend publiceert ForFarmers (+3,0%) de jaarcijfers. Beleggers nemen alvast een voorschot.

(+3,0%) de jaarcijfers. Beleggers nemen alvast een voorschot. Wereldhave (+4,1%) heeft de smaak te pakken. Het winkelvastgoedfonds is de afgelopen zes maanden ruimschoots in koers verdubbeld.

Adviezen

ABN Amro: naar €8,70 van €8 en houden - Berenberg

Basic-Fit: naar houden van kopen en €35 - Royal Bank of Canada

Basic-Fit: naar €40 van €37 en kopen - Morgan Stanley

JDE Peet's: naar €30 van €31 en verkopen - Credit Suisse

Just Eat Takeaway: naar €151 van €147 en kopen - JPMorgan Cazenove

Agenda

Event Consensus Hunter Douglas Q4-cijfers ForFarmers Q4-cijfers GBL Q4-cijfers OPEC maandelijks rapport ECB rentebesluit -0,5% Persconferentie ECB-voorzitter Christine Lagarde

Dit artikel is geschreven door Niels Koerts in samenwerking met Coen Grutters