AEX 680 dan maar weer

Zo snel kan het omslaan: paar weken terug leek de AEX zo door die 703,18 uit 2000 te zoeven, anderhalve week later zaten we vijftig punten lager in zak en as - en anders technologie wel - en nu is die recordstand weer in zicht. Geldt ook voor de AEX herbeleggingsindex, maar die komt van een all time high. Vorige maand dan.

#AEX 680 net, jaartop 688 is weer in zicht (en all time high 703,18 is ook niet ver meer) pic.twitter.com/kqhgpWovCL — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 10, 2021