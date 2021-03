Zet de ECB nóg een tandje bij?

Morgen neemt de ECB een rentebesluit en...

Ja, de rentes lopen inderdaad wat op. Hier de Duitse en Italiaanse tienjaars, ofwel de belangrijkste EU en euro-graadmeters sinds de ECB in januari 2015 obligaties begon te kopen. Ja, stijgen, maar (maakt u deze zin zelf maar af).?

En waarom lopen de rentes op? Net als in de VS, maar dan wel bijna een procentje minder: de inflatieverwachtingen:

OOPS! #Eurozone Inflation Expectations (measured by 5y5y swap) rise to the highest level since Mar2019 just ahead of this week's #ECB meeting. pic.twitter.com/8LbBQ9nz0Q

Ja, de EU gaat Japan achterna. De ECB koopt alleen geen aandelen, dat doet de BoJ wel. Net als de Zwitserse SNB.

#ECB balance sheet has hit another fresh ATH ahead of this week's meeting as Lagarde keeps the printing press rumbling. Total assets rose by €9.8bn to €7,120bn in the past week on QE. ECB balance sheet now equal to 71.3% of Eurozone GDP vs Fed's 35.2%, BoE's 38% or BoJ's 129.3% pic.twitter.com/wU7ftOunym