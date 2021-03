Dan vergelijken we PostNL wel met InPost

Laat Bpost verder maar zitten, we vergelijken voortaan PostNL met InPost. Geintje: deze vergelijking impliceert een koersdoel €60 voor PostNL, want dat doet nu €3,62 en 8,95 keer de huidige winst. Waarderingen van aandelen op de beurs, het is wat hé?

Een paar dagen geleden deed ik hetzelfde met Shell en Fastned: alleen €100 per aandelen Olies voor de laadpalen, als u één-op-één vergelijkt.

PostNL denkt, wat Inpost kan, kunnen wij ook.

Topidee.

NB Inpost staat vanwege dit briljante idee op 150 x laatste bekende winst. https://t.co/xGpx8W2oJV — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 10, 2021

Bpost doet per vandaag ook tien keer de winst, maar dit terzijde. Er staat nog steeds -20% op het bord. Hier nog even PostNL vs InPost, dat nog maan anderhalve maand is genoteerd.